Israel anuncia la muerte de Ali Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad iraní

"Lariyani y el comandante de la Basij fueron eliminados esta noche y se unieron al jefe del plan de destrucción, (Ali) Jameneí, y a todos los miembros frustrados del eje del mal en las profundidades del infierno", con estas palabras el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguraba haber matado al secretario del Consejo Supremo de Seguridad iraní, durante los bombardeos que ha llevado a cabo este martes contra "infraestructuras del régimen" iraní.

Según asegura Israel, en el bombardeo habrían muerto el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, y el jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani.

Israel Katz y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han dado orden a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de "seguir persiguiendo a la cúpula del régimen de terror y opresión en Irán" y de "cortar repetidamente la cabeza del pulpo y evitar que vuelva a crecer".

"Las FDI seguirán operando en Irán con gran intensidad, atacando bienes del régimen, eliminando capacidades de lanzamiento de misiles y destruyendo infraestructura estratégica clave en todos los campos, haciendo que Irán dé pasos atrás de varias décadas", ha asegurado Israel Katz.

"El programa de aniquilación (iraní) está siendo destruido y sus líderes y capacidades están siendo neutralizados", ha apuntado Katz, quien ha resaltado que "el presidente estadounidense (Donald) Trump habló sobre la alta tasa de cambio en la cúpula en Irán". "Cuando amanezca en Washington, le actualizaremos sobre la continuación e incluso aceleración de estos cambios con la eliminación de dos de sus figuras de más alto rango", ha indicado el ministro de Defensa israelí.

Por su parte, el Ejército de Israel ha concretado que Lariyani ha muerto en "un ataque preciso" contra "el corazón de Teherán", al tiempo que ha destacado que Lariyani "era el líder 'de facto' del régimen terrorista de Irán".

"Durante años, Lariyani era considerado una de las principales figuras en la cúpula del régimen terrorista iraní y era cercano al líder del régimen, Alí Jamenei", ha explicado Israel Katz.

¿Quién era Ali Lariyani?

Lariyani (Irak, 1958) estaba considerado como una de las figuras políticas más influyentes del régimen iraní, y había sido descrito por la prensa árabe como el "hombre más importante solo por detrás de figuras clave como Mojtaba Jameneí".

La última vez en la que apareció de forma pública fue el pasado viernes, cuando participó junto a otros responsables y miles de personas en una marcha en la capital iraní para desafiar las amenazas a Irán y manifestar su rechazo a la guerra contra su país.

Además, fue presidente del Parlamento iraní durante más de una década y excomandante de la Guardia Revolucionaria. Poseía también una completa formación con un máster en Filosofía por la Universidad de Teherán y una licenciatura en Matemáticas e Informática por la Universidad iraní de As Sharif.

Las autoridades de Irán no han confirmado por ahora la muerte de Lariyani ni la de Soleimani. En la cuenta de Lariyani en X ha sido publicada una carta manuscrita firmada por él mismo, en recuerdo de los muertos en el ataque estadounidense con la fragata 'Dena' frente a las costas de Sri Lanka, si bien no hace mención alguna al ataque, por lo que no sirve para aclarar si sigue con vida.

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