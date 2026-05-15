El brote de hantavirus del crucero Hondius activa cuarentenas y alertas sanitarias en cuatro países

El brote de hantavirus continúa generando preocupación internacional y ha obligado a varios países a activar protocolos sanitarios y a aplicar cuarentenas para contener la propagación de la enfermedad. Las autoridades de Australia, Estados Unidos, Argentina y Países Bajos mantienen bajo vigilancia a pasajeros, tripulantes y posibles contactos estrechos relacionados con el buque, que navega bajo bandera neerlandesa.

Australia ha recibido este viernes a un grupo de ciudadanos repatriados desde el crucero. Según medios locales, había cuatro australianos: un residente permanente y un ciudadano neozelandés aterrizaron en una base aérea cercana a Perth, en el estado de Australia Occidental, en un vuelo organizado por el Gobierno. Todos ellos deberán permanecer aislados durante al menos tres semanas en un centro de cuarentena mientras las autoridades supervisan su estado de salud.

En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades afirman que un total de 41 personas están siendo monitorizadas por su posible relación con el brote. Entre ellas figuran 18 pasajeros repatriados, incluido un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense y británica. Las autoridades sanitarias también rastrean a otras personas que abandonaron el barco antes de que se confirmara el brote, así como a individuos considerados contactos de riesgo por haber viajado cerca de personas infectadas.

La preocupación se extiende también a Sudamérica

En Argentina, una misión científica viajará la próxima semana a Ushuaia para investigar la posible presencia de roedores portadores del virus en la zona. Las autoridades sanitarias esperan obtener resultados en un plazo aproximado de un mes, en un intento por determinar el posible origen del brote y evaluar riesgos adicionales para la población.

Mientras tanto, el MV Hondius tiene previsto llegar el próximo lunes 18 de mayo al puerto de Róterdam, el mayor de Europa. Allí se llevará a cabo una operación integral de limpieza y desinfección del barco, además de pruebas médicas a la tripulación, que ha permanecido a bordo desde la evacuación de la mayoría de pasajeros realizada esta semana en Tenerife.

Las cifras del hantavirus

La OMS ha confirmado varios casos de contagio y tres fallecidos por hantavirus entre los pasajeros del Hondius, mientras que una ciudadana francesa sigue en cuidados intensivos, según confirmaron las autoridades de su país el miércoles.

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