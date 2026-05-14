Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Cuba

Cuba se queda sin combustible para generar electricidad ante el bloqueo de EE.UU.

Crecen las protestas por los apagones en La Habana ante la declaración del ministro de Energía, que ha admitido que han gastado las existencias de diésel y fueloil.

El Gobierno cubano ha reconocido que la situación es “crítica”, con apagones en La Habana que superan las 22 horas.

Cuba se queda sin combustible para generar electricidad ante el bloqueo de EE.UU. | EFE

Publicidad

María Sáez
Publicado:

Cuba está al borde del colapso absoluto. El ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, ha reconocido que no le queda combustible ante el bloqueo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso sobre la isla desde enero de este año.

"No tenemos absolutamente nada de fueloil, ni absolutamente nada de diésel. Ya no tenemos reservas", ha detallado ante los medios estatales.

Mientras, la miles de cubanos no pueden ni cocinar, ni siquiera refrigerar los pocos alimentos o medicinas que tienen. De hecho, las zonas más afortunadas de la isla solo tienen 2 horas de luz al día.

Los apagones superan las 20 o 22 horas por día

Anoche, se sucedieron las protestas en La Habana por los apagones. La capital ya acumula dos días seguidos saliendo a las calles para protestar. Aunque el ministro isleño haya evitado hablar sobre otras provincias, se teme que la situación pudiera ser peor aún.

La red energética nacional se sirve, ha añadido el ministro, del petróleo crudo cubano, del gas natural y de las energías renovables. Cuba ha instalado una capacidad de 1.300 megavatios de energía solar en los últimos dos años, aunque se pierde gran parte de esa energía solar al no poder almacenarse en baterías eléctricas dada la inestabilidad de la inestabilidad de la red energética.

Cuba, abierta a cualquiera que quiera venderles combustible

China ha sido uno de los países claves de ayuda exterior que había estado recibiendo la Habana. De la misma manera, lo eran México y Venezuela, que han sido históricos proveedores de petróleo para la isla.

Sin embargo, Estados Unidos ha vuelto a meterse en medio. Desde los cuatro meses que la Administración de Trump lleva ejerciendo contra Cuba, ninguno de estos dos países han enviado combustible. Las advertencias del inquilino de la Casa Blanca subían el tono y amenazaban con imponer aranceles a cualquier país que les facilitara crudo.

Desde el mes de diciembre, un único buque petrolero ruso ha llegado a puerto cubano, con un suministro de 100.000 toneladas de crudo.

La tensión crece más aún ante las declaraciones de la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE), que augura que este jueves se produzca el mayor apagón de la jornada, dejando desconectada simultáneamente al 70 % de la isla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Trump llega a China dispuesto a dialogar con su "amigo" Xi Jinping sobre las ventas de armas a Taiwán

China anuncia que Trump visitará el país del 13 al 15 de mayo

Publicidad

Mundo

El Gobierno cubano ha reconocido que la situación es “crítica”, con apagones en La Habana que superan las 22 horas.

Cuba se queda sin combustible para generar electricidad ante el bloqueo de EE.UU.

La reina Margarita de Dinamarca

Ingresada de urgencia la reina Margarita de Dinamarca tras sufrir un infarto

Imagen del papa León XIV

Pedro Sánchez se reunirá con el Papa en El Vaticano antes de que viaje a España

Exministro de Salud de Reino Unido, Wes Streeting
Reino Unido

Dimite el ministro de Salud británico y pide un proceso para sustituir a Starmer: "No liderarás el Partido Laborista"

(Foto de ARCHIVO) BUSAN, Oct. 30, 2025 -- Chinese President Xi Jinping meets with U.S. President Donald Trump in Busan, South Korea, Oct. 30, 2025. Europa Press/Contacto/Huang Jingwen 30/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Cumbre China-EE.UU.

Taiwán, Irán y el petróleo, las claves de la reunión entre China y Estados Unidos

La modelo y actriz Ksenia Dobromilova
Atropello

Duras imágenes: Muere la actriz y modelo Ksenia Dobromilova atropellada por una moto mientras grababa un rodaje delante de su hija

Las imágenes muestran cómo uno de los motoristas pierde el control al hacer un caballito y arrolla a la modelo de 34 años, que muere pocos minutos después.

Una pasajero del crucero con norovirus
NOROVIRUS

Los pasajeros asintomáticos desembarcan del crucero afectado por el brote de norovirus: hay más de 1.700 personas a bordo

Las autoridades sanitarias francesas, confirmaron este miércoles el brote de norovirus en el crucero. El barco, atracado en Burdeos con más de 1.700 pasajeros y tripulantes a bordo, registra por el momento un fallecido.

Ensayo con un ratón en un laboratorio

¿Y si los pacientes cero del hantavirus no se contagiaron en el vertedero de Ushuaia? Rastrean sus restos biológicos para saber dónde se inició el brote

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El Gobierno de Netanyahu planea disolver el Parlamento israelí y convocar elecciones anticipadas

Torre Eiffel

A subasta un trozo de la Torre Eiffel: precio de salida, 150.000 euros

Publicidad