Cuba se queda sin combustible para generar electricidad ante el bloqueo de EE.UU.

Cuba está al borde del colapso absoluto. El ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, ha reconocido que no le queda combustible ante el bloqueo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso sobre la isla desde enero de este año.

"No tenemos absolutamente nada de fueloil, ni absolutamente nada de diésel. Ya no tenemos reservas", ha detallado ante los medios estatales.

Mientras, la miles de cubanos no pueden ni cocinar, ni siquiera refrigerar los pocos alimentos o medicinas que tienen. De hecho, las zonas más afortunadas de la isla solo tienen 2 horas de luz al día.

Los apagones superan las 20 o 22 horas por día

Anoche, se sucedieron las protestas en La Habana por los apagones. La capital ya acumula dos días seguidos saliendo a las calles para protestar. Aunque el ministro isleño haya evitado hablar sobre otras provincias, se teme que la situación pudiera ser peor aún.

La red energética nacional se sirve, ha añadido el ministro, del petróleo crudo cubano, del gas natural y de las energías renovables. Cuba ha instalado una capacidad de 1.300 megavatios de energía solar en los últimos dos años, aunque se pierde gran parte de esa energía solar al no poder almacenarse en baterías eléctricas dada la inestabilidad de la inestabilidad de la red energética.

Cuba, abierta a cualquiera que quiera venderles combustible

China ha sido uno de los países claves de ayuda exterior que había estado recibiendo la Habana. De la misma manera, lo eran México y Venezuela, que han sido históricos proveedores de petróleo para la isla.

Sin embargo, Estados Unidos ha vuelto a meterse en medio. Desde los cuatro meses que la Administración de Trump lleva ejerciendo contra Cuba, ninguno de estos dos países han enviado combustible. Las advertencias del inquilino de la Casa Blanca subían el tono y amenazaban con imponer aranceles a cualquier país que les facilitara crudo.

Desde el mes de diciembre, un único buque petrolero ruso ha llegado a puerto cubano, con un suministro de 100.000 toneladas de crudo.

La tensión crece más aún ante las declaraciones de la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE), que augura que este jueves se produzca el mayor apagón de la jornada, dejando desconectada simultáneamente al 70 % de la isla.

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