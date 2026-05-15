Trump cierra su viaje a Pekín con nuevos "acuerdos comerciales fantásticos" y con una visión "similar" a la de Xi Jimping sobre cómo acabar la guerra con Irán

Hacía 9 años que un presidente estadounidense no visitaba de forma oficial China y el actual viaje está ya considerado de "histórico". Donald Trump y Xi Jinping han evidenciado su buena sintonía. Ambos mandatarios mantuvieron este viernes una segunda reunión en Zhongnanhai, el complejo que alberga la residencia y oficinas de la cúpula dirigente del Partido Comunista Chino.

El elegido es uno de los espacios más simbólicos y reservado. Esta jornada sucede a otra en la que ambos líderes alcanzaron una serie de "nuevos consensos" entre ellos la construcción de una "relación de estabilidad estratégica constructiva China-EE. UU." como nueva orientación de los vínculos bilaterales para los "próximos tres años o más". Hasta el momento la única línea roja que se ha puesto sobre la mesa pasa por Taiwán.

Trump aseguró antes de almorzar con Xi que ambos comparten una visión "muy similar" sobre cómo poner fin al conflicto en Irán. "Hablamos sobre Irán. Tenemos una opinión muy similar sobre Irán. Queremos que se acabe y no queremos que tengan un arma nuclear y queremos que estrecho se abra". En esta misma línea, este viernes, la cancillería asiática afirmaba: "La puerta del diálogo, una vez abierta, no debe volver a cerrarse".

En un comunicado defendió que las partes deben consolidar la actual "tendencia de distensión" y mantener la vía de una solución política. "Esta guerra, que no debería haber ocurrido, no tiene ninguna necesidad de continuar", indicó la Cancillería, que agregó que encontrará una salida beneficiosa tanto a Estados Unidos como a Irán. Junto a Xi, Trump también dijo que ambos países han cerrado "acuerdos comerciales fantásticos, buenos para ambos países", algo que oficialmente no se han concretado en detalles.

Según la Cancillería china en este encuentro se ha conseguido construir un puente para una "relación de estabilidad estratégica constructiva China-EE. UU." que funcione como una "nueva orientación de los vínculos" para los "próximos tres años o más". Trump ya está viajando de vuelta a Estados Unidos, pero antes de abandonar el país asiático ha calificado su visita de "muy exitosa" e "inolvidable".

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