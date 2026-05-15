Un hombre rompe la cuarentena por hantavirus y es sorprendido en un bar de Italia tras viajar en el avión con una de las fallecidas

Un ciudadano de nacionalidad británica ha sido sorprendido en un bar de Milán, Italia, tras romper la cuarentena obligatoria que se le impuso por hantavirus después de coincidir en el mismo vuelo con una de las fallecidas.

En concreto, con la mujer del primer fallecido por el brote de hantavirus. Se trata de la pareja que embarcó tras visitar un vertedero con aves en Argentina. Los expertos siguen el rastro del virus y sitúan a esta pareja como los posibles 'pacientes cero'.

El hombre de unos 60 años, que debía guardar aislamiento en el hospital hasta el próximo 6 de junio, no dudó en romper la cuarentena e irse al bar, tal y como ha informado 'Metro UK'.

Allí fue sorprendido junto a su acompañante, identificado por los agentes y trasladado inmediatamente al hospital Luigi Sacco donde debía permanecer 42 días.

El paciente español, "casi asintomático"

De los 14 españoles aislados en el Gómez Ulla de Madrid, hasta ahora solo uno de ellos ha dado positivo en hantavirus y su estado de salud ha mejorado ligeramente. Mónica García ha informado este viernes, en una entrevista en TVE, de que se encuentra "casi asintomático".

Los 13 ciudadanos españoles restantes siguen en aislamiento, pero podrán comenzar a recibir visitas siempre y cuando vuelvan a dar negativo en la PCR a la que se someterán este domingo.

La paciente francesa, en "última fase de cuidados paliativos"

El caso más preocupante ahora es el de la mujer francesa contagiada por hantavirus. Presenta la cepa más agresiva y su estado es crítico, se encuentra en la "última fase de cuidados paliativos".

En otros países como Países Bajos o Estados Unidos también hay ciudadanos en cuarentena después de viajar en el crucero MV Hondius o coincidir en el mismo vuelo con una de las personas fallecidas, aunque por ahora ninguno ha dado positivo en hantavirus.