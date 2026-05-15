Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Cuba-Estados Unidos

El director de la CIA se reúne en La Habana con altos funcionarios del gobierno cubano

Las autoridades cubanas aseguran que han aportado elementos que "permitieron demostrar categóricamente" que la isla "no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU."

Las autoridades de Cuba reciben al director de la CIA en La Habana

El director de la CIA se reúne en La Habana con altos funcionarios del gobierno cubano | Europa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Cuba agoniza. A vista de satélite se ve que la isla está a oscuras, no ha luz, no hay combustible y el ánimo en las calles está cada vez más caldeado. El gobierno cubano se abre a recibir ayuda de Estados Unidos y de hecho en las últimas horas se ha confirmado una reunión en La Habana con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe con altos funcionarios del ejecutivo cubano. El bloqueo petrolero impuesto últimamente por Washington está ahondando la crisis energética que ya sufría Cuba.

Cooperación en materia de inteligencia, la seguridad regional y la situación económica de Cuba, son algunos de los temas abordados en dicha reunión. Desde Estados Unidos se indica que el mensaje que ha transmitido el director de la CIA fue que Estados Unidos está dispuesto a explorar un diálogo más amplio sobre temas económicos y de seguridad, aunque condicionado a "cambios fundamentales" por parte del Gobierno cubano. Este encuentro tiene lugar en en un momento de creciente presión diplomática de Washington sobre la isla y abre un nuevo capítulo de acercamiento entre ambos gobiernos tras años de relaciones frías.

La Habana se niega a realizar las reformas profundas y argumenta que esas exigencias estadounidenses quedan dentro de la soberanía nacional y no son negociables.

Cuba y Estados Unidos abren así una etapa de diálogo. El gobierno cubano ha publicado un comunicado en el que indica que "en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales, en aras de contribuir al diálogo político entre ambas naciones, como parte de los esfuerzos por afrontar el escenario actual".

Aseguran que en el encuentro aportaron pruebas que permiten "demostrar categóricamente" que la isla "no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo".

Acaba el comunicado diciendo que ambas partes mostraron su interés "en desarrollar la cooperación bilateral entre los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley, en función de la seguridad de ambas naciones, regional e internacional".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Xi Jinping recuerda a Trump que han de ser "socios y no rivales" y el estadounidense le contesta que cuando ha habido "dificultades, las hemos resuelto"

Donald Trump y Xi Jinping

Publicidad

Mundo

Donald Trump y Xi Jinping

Trump cierra su viaje a Pekín con nuevos "acuerdos comerciales fantásticos" y con una visión "similar" a la de Xi Jimping sobre cómo acabar la guerra con Irán

Las autoridades de Cuba reciben al director de la CIA en La Habana

El director de la CIA se reúne en La Habana con altos funcionarios del gobierno cubano

El Gobierno cubano ha reconocido que la situación es “crítica”, con apagones en La Habana que superan las 22 horas.

Cuba se queda sin combustible para generar electricidad ante el bloqueo de EE.UU.

La reina Margarita de Dinamarca
Dinamarca

Ingresada de urgencia la reina Margarita de Dinamarca tras sufrir un infarto

Imagen del papa León XIV
Visita Papal

Pedro Sánchez se reunirá con el Papa en El Vaticano antes de que viaje a España

Exministro de Salud de Reino Unido, Wes Streeting
Reino Unido

Dimite el ministro de Salud británico y pide un proceso para sustituir a Starmer: "No liderarás el Partido Laborista"

El exministro pide un debate "de ideas" y "no de personalidades o faccionalismos mezquinos".

(Foto de ARCHIVO) BUSAN, Oct. 30, 2025 -- Chinese President Xi Jinping meets with U.S. President Donald Trump in Busan, South Korea, Oct. 30, 2025. Europa Press/Contacto/Huang Jingwen 30/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Cumbre China-EE.UU.

Taiwán, Irán y el petróleo, las claves de la reunión entre China y Estados Unidos

Ambas potencias tratan posibles acuerdos sobre Irán y también la estabilidad energética mundial.

La modelo y actriz Ksenia Dobromilova

Duras imágenes: Muere la actriz y modelo Ksenia Dobromilova atropellada por una moto mientras grababa un rodaje delante de su hija

Una pasajero del crucero con norovirus

Los pasajeros asintomáticos desembarcan del crucero afectado por el brote de norovirus: hay más de 1.700 personas a bordo

Ensayo con un ratón en un laboratorio

¿Y si los pacientes cero del hantavirus no se contagiaron en el vertedero de Ushuaia? Rastrean sus restos biológicos para saber dónde se inició el brote

Publicidad