El director de la CIA se reúne en La Habana con altos funcionarios del gobierno cubano

Cuba agoniza. A vista de satélite se ve que la isla está a oscuras, no ha luz, no hay combustible y el ánimo en las calles está cada vez más caldeado. El gobierno cubano se abre a recibir ayuda de Estados Unidos y de hecho en las últimas horas se ha confirmado una reunión en La Habana con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe con altos funcionarios del ejecutivo cubano. El bloqueo petrolero impuesto últimamente por Washington está ahondando la crisis energética que ya sufría Cuba.

Cooperación en materia de inteligencia, la seguridad regional y la situación económica de Cuba, son algunos de los temas abordados en dicha reunión. Desde Estados Unidos se indica que el mensaje que ha transmitido el director de la CIA fue que Estados Unidos está dispuesto a explorar un diálogo más amplio sobre temas económicos y de seguridad, aunque condicionado a "cambios fundamentales" por parte del Gobierno cubano. Este encuentro tiene lugar en en un momento de creciente presión diplomática de Washington sobre la isla y abre un nuevo capítulo de acercamiento entre ambos gobiernos tras años de relaciones frías.

La Habana se niega a realizar las reformas profundas y argumenta que esas exigencias estadounidenses quedan dentro de la soberanía nacional y no son negociables.

Cuba y Estados Unidos abren así una etapa de diálogo. El gobierno cubano ha publicado un comunicado en el que indica que "en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales, en aras de contribuir al diálogo político entre ambas naciones, como parte de los esfuerzos por afrontar el escenario actual".

Aseguran que en el encuentro aportaron pruebas que permiten "demostrar categóricamente" que la isla "no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo".

Acaba el comunicado diciendo que ambas partes mostraron su interés "en desarrollar la cooperación bilateral entre los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley, en función de la seguridad de ambas naciones, regional e internacional".

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