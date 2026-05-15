Ormuz y la encrucijada energética global en '3x3N', el videopodcast de Antena 3 Noticias

El nuevo episodio de '3x3N', el videopodcast de Antena 3 Noticias, pone el foco en uno de los puntos más estratégicos y tensionados del planeta: el estrecho de Ormuz. Un lugar por el que pasa cerca del 20% del petróleo que se consume en el mundo y cuyo impacto va mucho más allá de Oriente Próximo: desde el precio de la gasolina hasta el coste de los alimentos o los viajes.

En este segundo capítulo, hemos analizado qué está ocurriendo en la zona tras el aumento de la tensión entre Estados Unidos e Irán y por qué este pequeño paso marítimo, de apenas 30 kilómetros de ancho, puede tener consecuencias directas en la economía mundial. Gonzalo Rodríguez, periodista del área Internacional, explica cómo las restricciones al tráfico marítimo y la amenaza de nuevos peajes o bloqueos podrían disparar aún más el precio del petróleo y afectar al suministro global.

En este nuevo episodio también se aborda, de la mano de Paz Bailón, periodista del área de Economía, cómo esta situación ya se está reflejando en el bolsillo de los ciudadanos. El aumento del precio del diésel, el encarecimiento del transporte y la subida del coste de productos básicos son algunas de las consecuencias que ya empiezan a notarse. Además, analiza el impacto que podría tener sobre los viajes y el precio de los vuelos por el encarecimiento del queroseno.

Más allá de la energía, '3x3N' pone el foco en otro aspecto menos conocido: el papel clave del estrecho de Ormuz en el transporte de fertilizantes esenciales para la agricultura mundial. Organismos internacionales ya advierten de que una crisis prolongada podría agravar el riesgo de escasez alimentaria en distintas partes del mundo.

El episodio también dedica un espacio a la batalla informativa que se libra en redes sociales. Desde vídeos propagandísticos difundidos por Estados Unidos e Irán hasta contenidos descontextualizados o falsos, el videopodcast analiza cómo la desinformación se ha convertido en otra herramienta más dentro del conflicto y recuerda la importancia de acudir siempre a fuentes oficiales y medios de confianza.

Con un formato ágil y explicativo, '3x3N' continúa acercando la actualidad internacional a los espectadores con claves sencillas para entender cómo este conflicto global termina afectando a la vida cotidiana. Ya disponible en las redes sociales de Antena 3 Noticias.