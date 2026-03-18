Manuel Gazapo, sobre la caída de Alí Lariyani: "El régimen iraní tiene más que recursos y opciones para ir sustituyendo una cabeza tras otra"

La caída de Alí Lariyani es para los más optimistas un "descabezamiento" en toda regla del régimen iraní. Sin embargo, su muerte ya está siendo vengada por Irán y no da, a priori, síntomas de que la guerra pueda debilitarse, más bien todo lo contrario.

Noticias de la Mañana ha entrevistado a Manuel Gazapo, experto en Relaciones Internacionales, quien ha comentado los últimos acontecimientos.

"La caída de Lariyani no deja de ser sintomático, porque demuestra que se esta resquebrajando desde el punto de vista de la cúpula operativa, pero no es un régimen personalista. Es un régimen controlado perfectamente por un conjunto de poderes perfectamente establecidos", dice Gazapo para añadir: "No podemos dudar de la capacidad que tiene Israel con sus servicios de inteligencia, con sus fuerzas armadas de hacer frente a lo que ellos consideran su principal amenaza existencial que es Irán, que es el régimen de Teherán. Lo han podido hacer gracias al apoyo de Donald Trump, pero sobre el terreno quien manda es Israel y lo ha vuelto a hacer quitándose de en medio a una nueva figura esencial del régimen, aunque es verdad que este régimen lleva más de 47 años en el poder y tiene más que capacidad, más que recursos y más que opciones para ir sustituyendo una cabeza estratégica tras otra, se ha demostrado. Esta guerra no acaba por haber neutralizado unos cuantos nombres por muy importantes que sean".

Gazapo ha querido exponer sobre la mesa una advertencia: "Sí es cierto que demuestra que el régimen va, poco a poco, perdiendo su capacidad, pero sí que hay que advertir que este régimen ha demostrado que cada vez que se le quita a alguien importante se recrudece, se recrudece contra su población y contra su región". Además, añade: "No hay peor cosa que apretar o poner el zapato en el cuello del animal que está muriendo porque se defiende va a morir matando". E insiste: "Hay suficientes candidatos, por desgracia, para seguir sustituyendo".

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