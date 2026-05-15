Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Cumbre EEUU China

Trump se muestra adulador ante Xi Jinping en un encuentro marcado por la cordialidad

El lenguaje corporal del presidente de EE. UU. contrasta con sus críticas previas a China, mientras Xi Jinping mantiene su estilo firme y reservado.

Trump destaca ante Xi los "fantásticos" acuerdos comerciales y el acercamiento de posturas sobre Irán

El lenguaje corporal del presidente de EEUU contrasta con sus críticas previas a China | EUROPAPRESS

Publicidad

Sara Díaz
Publicado:

La imagen del presidente estadounidense sorprendió por su contraste con la retórica habitual. Sonrisas, palmadas y un largo paseo por la alfombra roja marcaron el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín, una escena que proyectó cercanía en plena tregua entre las dos mayores potencias económicas del mundo.

Desde el primer momento, la escenografía estuvo cuidadosamente diseñada. Ambos líderes caminaron juntos por el Templo del Cielo, uno de los enclaves más simbólicos de la capital china, conversando de forma distendida y manteniendo una proximidad física poco habitual en encuentros diplomáticos recientes. El mensaje parecía claro: transmitir estabilidad y cooperación tras meses de tensiones comerciales y enfrentamientos políticos.

El lenguaje corporal fue uno de los aspectos más comentados por los analistas. Trump, conocido por su estilo directo y dominante en reuniones internacionales, se mostró especialmente cordial. Durante el paseo, tocó el brazo de Xi en varias ocasiones y le dio suaves palmadas en la mano, gestos que los expertos interpretan como señales de cercanía y cordialidad. Llamó la atención, además, que evitara su característico apretón de manos dominante, un gesto que ha marcado muchos de sus encuentros con otros líderes mundiales.

Frente a la actitud expansiva del presidente estadounidense, Xi mantuvo su habitual serenidad. Sus movimientos fueron medidos y su lenguaje corporal, contenido, proyectando la imagen de control que caracteriza su liderazgo. El contraste entre ambos estilos resultó evidente: mientras Trump miraba a su alrededor, sonreía y gesticulaba, Xi permanecía más impasible y centrado, incluso dirigiendo la mirada a las cámaras que seguían el recorrido.

El tono conciliador también se trasladó a las declaraciones. Trump dedicó varios elogios a su homólogo chino, al que calificó como un "gran líder", y destacó el "honor" que suponía la visita. Este cambio de tono llamó la atención, especialmente si se compara con las críticas que el mandatario estadounidense suele dirigir a China en su política interna.

Otro detalle significativo fue la ausencia de ruedas de prensa tras el encuentro. Trump, habitual protagonista de enfrentamientos con los medios, optó en esta ocasión por seguir el protocolo chino y evitar preguntas, reforzando la imagen de una cumbre sin sobresaltos mediáticos.

La escena contrasta con la reunión celebrada el año anterior en Corea del Sur, marcada por la tensión y el silencio. En esta ocasión, la diplomacia se expresó sobre todo a través de los gestos. Trump apostó por la cercanía y el elogio; Xi, por la firmeza y la contención. Una coreografía cuidadosamente diseñada que refleja la compleja relación entre Washington y Pekín, en un momento de tregua tan estratégica como frágil.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un hombre rompe la cuarentena por hantavirus y es sorprendido en un bar de Italia tras viajar en el avión con una de las fallecidas

Una cama de hospital, el crucero MV Hondius y una barra de bar

Publicidad

Mundo

Roedores

Crece la preocupación en Taiwán por la presencia de ratas en centros comerciales

Una cama de hospital, el crucero MV Hondius y una barra de bar

Un hombre rompe la cuarentena por hantavirus y es sorprendido en un bar de Italia tras viajar en el avión con una de las fallecidas

Trump destaca ante Xi los "fantásticos" acuerdos comerciales y el acercamiento de posturas sobre Irán

Trump se muestra adulador ante Xi Jinping en un encuentro marcado por la cordialidad

Ormuz y la encrucijada energética global
Estrecho de Ormuz

Ormuz y la encrucijada energética global en '3x3N', el videopodcast de Antena 3 Noticias

hantavirus
Hantavirus

El brote de hantavirus del crucero Hondius activa cuarentenas y alertas sanitarias en cuatro países

Mexico's President Claudia Sheinbaum Pardo speaks during a briefing on the security report. at the National Palace. on May 12, 2026 in Mexico City, Mexico.,Image: 1098350498, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Carlos Santiago / Zuma Press / Europa PressEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.Carlos Santiago / ...
MÉXICO

Sheinbaum responde a Ayuso y le anima a "pasar más tiempo de vacaciones" en México: "Yo creo que aprendería mucho"

La presidenta mexicana ha aprovechado las duras críticas de Ayuso tras la visita para ensalzar la riqueza cultural de su país e ironizar sobre las "vacaciones" que pasó la líder madrileña.

Donald Trump y Xi Jinping
Trump en China

Trump cierra su viaje a Pekín con nuevos "acuerdos comerciales fantásticos" y con una visión "similar" a la de Xi Jimping sobre cómo acabar la guerra con Irán

Finaliza un viaje histórico de Donald Trump a China y lo hace con muy buena sintonía. La única línea roja impuesta por Xi es que Estados Unidos no ayude a armar a Taiwán.

Las autoridades de Cuba reciben al director de la CIA en La Habana

El director de la CIA se reúne en La Habana con altos funcionarios del gobierno cubano

El Gobierno cubano ha reconocido que la situación es “crítica”, con apagones en La Habana que superan las 22 horas.

Cuba se queda sin combustible para generar electricidad ante el bloqueo de EE.UU.

La reina Margarita de Dinamarca

Ingresada de urgencia la reina Margarita de Dinamarca tras sufrir un infarto

Publicidad