Un brote desconocido en un crucero provoca la muerte de un hombre y deja a 1.700 pasajeros confinados en Burdeos

Este miércoles, alrededor de 1.700 personas se encuentran confinadas a bordo de un crucero en Burdeos tras la muerte de un hombre y la presencia de síntomas de gastroenteritis en decenas de pasajeros, tal y como han informado fuentes sanitarias francesas a la prensa local y recoge EFE.

Según indica la autoridad portuaria de Burdeos, el crucero llegó a la ciudad francesa desde las Islas Shetland tras hacer escala en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Brest (oeste de Francia). Después de que se produjera el fallecimiento de un británico mayor de 90 años por gastroenteritis a bordo del barco, apunta el diario regional Sudouest, al menos cincuenta personas han presentado vómitos y diarrea.

Las autoridades sanitarias investigan la causa

Mientras se realizan pruebas para determinar el origen del contagio, las autoridades barajan una posible intoxicación alimentaria. Aunque en los análisis iniciales han descartado la presencia de un brote de norovirus, permanecen cautelosos a la espera de nuevos resultados en el hospital de Burdeos.

La cautela se debe a que el norovirus causa gastroenteritis aguda, caracterizada por la inflamación del estómago e intestinos. En el caso de personas sanas la letalidad es baja, pero es un virus altamente contagioso y puede complicarse especialmente en bebés, adultos mayores y personas inmunodeprimidas, provocando incluso la muerte.

El crucero tiene previsto llegar a España

Se trata de un crucero perteneciente a la compañía Ambassador Cruise Line que zarpó el pasado 6 de mayo de las Islas Shetland. Tras su llegada a Burdeos, estaba previsto que su siguiente parada fuese en España.

Aunque por el momento se desconocen las causas exactas, las hipótesis se mantienen en un posible problema alimentario y descartan cualquier relación con el hantavirus que ha provocado la muerte de tres pasajeros en el crucero MV Hondius.

Fue el 11 de mayo cuando saltaron las alarmas mientras el buque se encontraba en la ciudad francesa de Brest. La víctima, desafortunadamente murió justo antes de llegar al puerto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.