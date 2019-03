Una historia de amor que conmueve en la red

Es la historia de amor de Ian y Larissa. Una historia de amor que podría ser como cualquier otra, pero no lo es. Ésta es especial porque ella decidió casarse con él, a pesar de haberse quedado incapacitado.

Cuando llevaban diez meses de noviazgo y planeaban ya casarse, un accidente de tráfico les cambió la vida. Ian sufrió una lesión cerebral, según relata el diario Daily Mail.

Larissa pudo dejarle entonces y rehacer su vida con otra persona, pero no lo hizo. Se mudó a la casa de los padres de su novio para poder cuidarle y continuar con la relación, aunque él no podía comunicarse. "Sabía que me amaba, aunque no pudiese hablar", explica ella.

Cuando Ian fue mejorando con el paso del tiempo, la posibilidad de casarse volvió a ponerse sobre la mesa.

Larissa llevó a Ian ante un juez para obtener la aprobación para el matrimonio, ya que él aún es incapaz de tomar ese tipo de decisiones, y el juez decidió aprobarlo.

Ian y Larissa se casaron el pasado año, y permanecen juntos desde entonces.

El vídeo que explica la historia se ha convertido en un fenómeno viral y lleva ya más de 800.000 visitas.