Hillary Clinton asegura que los 40 minutos de la operación fueron los más intensos de su vida

La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton dijo que la operación de 38 minutos que acabó con la vida de Bin Laden, fueron "los instantes más intensos" de su vida, en una rueda de prensa ofrecida en Roma antes de la reunión del Grupo de Contacto sobre Libia.

Clinton, quien compareció ante los medios junto al ministro de Exteriores italiano Franco Frattini, aseguró que la batalla contra el terrorismo "no termina con una muerte", pero es cierto que la muerte de Bin Laden ha sido "un mensaje inequívoco de la firme determinación de la comunidad internacional de oponerse al terrorismo".

Bin Laden -aseguró- "era el enemigo jurado de los Estados Unidos, un peligro para toda la humanidad" y agregó que "fue un objetivo claro de casi diez años". Inquirida por la muerte del líder de Al Quaeda, Clinto explicó que "la operación fue llevada a cabo por los mejores profesionales" y al preguntarle si su muerte se debió a un error militar, la secretaria de Estado respondió: "el esfuerzo claro era poner fin a su liderazgo en el terrorismo".

"No daré ningún detalle sobre la operación", aseveró, pero "no tengo ninguna duda de que con su muerte el mundo será más seguro". Agregó que la relación con Pakistán no siempre es fácil pero que EEUU continuará con su "apoyo al pueblo paquistaní".

"Hemos colaborado con Pakistán en la lucha contra el terrorismo, pero Osama Bin Laden no es el único líder de alto nivel quitado de la escena gracias a la colaboración entre Estados Unidos y Pakistán", afirmó.

En busca de una solución política la crisis libia se han reunido hoy en Roma representantes de 22 países y organizaciones internacionales como la Unión Europea (UE), Naciones Unidas, Liga Árabe, Organización de la Conferencia islámica (OCI) y el Consejo de Cooperación del Golfo. Los trabajos serán precedidos por una reunión bilateral entre el ministro de Exteriores, Franco Frattini, y la secretaria de Estado, Hillary Clinton.