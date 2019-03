Un grupo anarquista reivindica los atentados contra dos embajadas en Roma

Un grupo anarquista italiano llamado Federazione Anarchica Informale (Federación Anarquista Informal) reclamó la autoría de los dos atentados contra embajadas en Roma, según el diario La Repubblica.

El grupo se adjudicó la autoría a través de un escrito que se encontraba en una pequeña caja junto a uno de los dos empleados de la embajada que resultaron heridos.

"Hemos decidido hacer sentir de nuevo nuestra voz con las palabras y los hechos", dice el escrito. "Destruimos el sistema de dominio", continuaban las líneas firmadas por la "célula revolucionaria Lambros Fountas", del grupo anarquista.

La policía italiana está llevando a cabo comprobaciones en todas las embajadas y consulados en Roma tras la explosión de dos paquetes bomba en las legaciones diplomáticas de Chile y Suiza y que han dejado dos heridos, y se han reforzado las medidas de seguridad en todas ellas.



"Estamos trabajando con expertos artificieros para garantizar que ningún paquete pueda ser abierto por personas inexpertas", ha explicado a Reuters el jefe de la policía de Roma, Francesco Tagliente. "Todavía tenemos que entender la naturaleza de estos episodios" por lo que "todas las embajadas han sido alertadas", ha precisado.



Por otra parte, la Embajada ucraniana ha señalado que no se ha encontrado nada peligroso tras analizar el paquete sospechoso de cuyo hallazgo se ha informado anteriormente.



"No se ha encontrado nada hasta ahora y estamos seguros por el momento", ha señalado el portavoz de la Embajada, Yevhen Mitskevich, citado por Reuters. Al parecer el paquete sospechoso resultó ser una felicitación de Navidad.



Previamente, un funcionario de la Embajada suiza en Roma había resultado herido de gravedad en una mano tras la explosión de un paquete bomba y ha tenido que ser trasladado al hospital, donde podrían tener que amputarle parte de la mano izquierda.



Pocas horas después, otra bomba ha explotado en la Embajada de Chile en la capital, dejando un herido leve. Por el momento no ha habido reivindicación de estos ataques pero las primeras hipótesis que baraja la policía apuntan a grupos anarquistas.



La Fiscalía de la República ha abierto ya una investigación sobre la hipótesis de atentado con fines terroristas y el caso ha sido asumido por el fiscal Pietro Saviotti, que ya está cooperando con los carabinieri.



Además, el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, que estaba ofreciendo una rueda de prensa cuando se produjo la primera explosión, está ya en contacto permanente con el ministro del Interior, Roberto Maroni.



Por su parte, el embajador de Suiza ante Italia, Bernardino Reggazzoni, ha afirmado que su Embajada no ha recibido ninguna reivindicación y que todavía no se sabe a quién ibadestinado el paquete.

Desalojada la embajada de la UE en Berna, Suiza

La policía de Berna desalojó parte del edificio donde está la representación de la Unión Europea (UE) en la capital suiza tras recibir una carta sin remitente que consideró sospechosa.

Un grupo de expertos fue al edificio para verificar tanto las instalaciones como la carta, que no contenía amenazas y estaba dirigida al embajador de la UE en Suiza, Michel Reiterer.

La policía ha acordonado el perímetro de la embajada, que se encuentra cerca al Parlamento Federal helvético.