Un joven mata a tiros a dos trabajadores de un banco y le pillan por las pistas que deja en Facebook

Un joven de 18 años ha sido acusado de asesinar a tiros a dos empleados de un banco en Kentucky, Estados Unidos, durante un robo. El detenido fue localizado rápidamente después de que los investigadores lo vincularan con sus propias publicaciones en Facebook.

El joven ha sido acusado de robo a mano armada de un banco y de delitos relacionados con armas de fuego que causaron la muerte, a raíz del tiroteo registrado en una sucursal de US Bank en Berea. La Policía Estatal de Kentucky identificó más tarde a las víctimas.

De acuerdo con una declaración jurada del FBI presentada el viernes y citada por Associated Press, un BMW plateado captado por las cámaras de vigilancia se convirtió en una pieza clave para resolver el caso. Los investigadores compararon el vehículo con otro automóvil que el joven había puesto a la venta en Facebook.

Las redes sociales, clave para seguir el rastro

El FBI también localizó la ropa del sospechoso a travéss de fotografías que él mismo había publicado en internet, ya que siguió realizando publicaciones en redes sociales después del robo mortal.

Las autoridades localizaron posteriormente el BMW, lo que desencadenó una persecución entre el detenido y la Policía. La huida se prolongó hasta Lexington, donde el vehículo llegó a superar los 130 kilómetros por hora antes de chocar, según detalla la declaración jurada. Tras el accidente, el sospechoso huyó a pie.

Según la investigación, el joven entró en el banco poco antes de las dos de la tarde del jueves y "disparó y mató inmediatamente a una víctima masculina" antes de abatir a un cajero. Después revisó varios cajones y se dio a la fuga. Por el momento, las autoridades no han confirmado si llegó a sustraer dinero.

La oficina del FBI en Louisville subrayó la gravedad del suceso y el impacto para la comunidad. "Si bien ya no existe un peligro inminente, entendemos que la tragedia está lejos de haber terminado para la comunidad", declaró Olivia Olson, agente especial a cargo de la oficina. "El único consuelo que podemos ofrecer es que este individuo, que valoró un dólar robado más que dos vidas humanas, rendirá cuentas ante la ley con todo el peso de la misma".

US Bank afirmó que está colaborando con las autoridades y brindando apoyo a las familias de las víctimas. La entidad lamentó "profundamente el trágico suceso que se cobró la vida de dos de nuestros empleados en nuestra sucursal de Berea, Kentucky, esta mañana". "Nuestros corazones están con las familias de las víctimas, nuestros compañeros y toda la comunidad de Berea", añadió la compañía.

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