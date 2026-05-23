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CHOQUE FRONTAL

Un choque frontal entre dos tranvías en Alemania deja 28 heridos, cinco de ellos graves

El choque ha ocurrido en la intersección de Graf-Adolf-Strasse y Berliner Allee, dos de las principales arterias urbanas de la capital regional.

Polic&iacute;a alemana

Policía alemanaPixabay

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Marta Alarcón
Publicado:

Un accidente entre dos tranvías registrado este sábado en Düsseldorf, en el oeste de Alemania, ha dejado al menos 28 personas heridas y ha obligado a desplegar un amplio operativo de emergencia en pleno centro de la ciudad.

El choque, que se ha producido de frente entre ambos convoyes, ha ocurrido alrededor de las 9:30 hora local, en la intersección de Graf-Adolf-Strasse y Berliner Allee, dos de las principales arterias urbanas de la capital regional. Equipos de bomberos, ambulancias y efectivos policiales han acudido rápidamente al lugar para asistir a los pasajeros y asegurar la zona.

Cinco heridos graves

Según han informado los servicios de emergencia, todos los afectados han sido trasladados a diferentes hospitales para recibir atención médica. Medios locales señalan que cinco de los heridos presentan lesiones de gravedad.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar qué ha provocado la colisión, mientras que el siniestro ha causado importantes alteraciones en la circulación y en el servicio de transporte público de la ciudad. Düsseldorf, con más de 600.000 habitantes, es la capital del estado de North Rhine-Westphalia, la región más poblada del país.

Un tranvía deja dos muertos en Milán

Este mismo año tenía lugar un suceso similar, pero esta vez en Milán, donde dos personas perdían la vida y 40 resultaban heridas, tras descarrilar un tranvía en el centro de la ciudad. Los hechos ocurrieron a las 16:00h de la tarde, en la calle de Vittorio.

Las primeras investigaciones apuntaban a un exceso de velocidad del tranvía, un nuevo modelo Tramlink, bidireccional, que había empezado a operar en Milán unas semanas antes, según fuentes próximas a 'L'Stampa'.

El fiscal jefe de Milán, Marcello Viola, que se desplazó a la zona del accidente, confirmó la apertura de una investigación por homicidio involuntario y homicidio culposo. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron 13 ambulancias. Por su parte, el ministro de Trasnportes, Matteo Salvini, agradeció el trabajo de los rescatistas y aseveró que tiene "la certeza de que se esclarecerán los motivos del accidente".

Según una primera reconstrucción de los hechos, y teniendo también en cuenta los vídeos e imágenes difundidas en redes sociales, el tranvía con pasajeros a bordo descarriló invadiendo la vía contraria hasta chocar con un muro, lo que provocó que atropellara a su paso a varios peatones.

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