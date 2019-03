Un grupo de exparacaidistas rusos exigen la renuncia de Putin con un canción

"Has destruido la defensa, el ejército está reventado, escupes a los soldados y mandas barrer a los oficiales. No te perdonamos tus 'méritos' y pedimos pacíficamente: "¡Lárgate, tirano!", cantan los ex militares en una estrofa de la canción

"Eres como yo, un hombre y no Dios. Y yo soy como tú, un hombre y no un cretino. No te dejaremos mentir ni robar más. Somos unos paracas libres y la madre patria está con nosotros. Tú no eres más que un funcionario, no un zar ni un dios", continúa la letra de este nuevo éxito de youtube.

Con sus boinas azul claro bien caladas en la cabeza, camisetas rayadas sin mangas y condecoraciones a la altura del corazón, este grupo compuesto por dos cantantes y tres músicos denuncia con voces roncas al "régimen" de Putin, gran favorito para imponerse en las elecciones presidenciales del 4 de marzo. El video es todo un éxito en youtube que suma en tres días más de medio millón de visitas.