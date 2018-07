El Gobierno y las FARC cierran el nuevo texto del acuerdo de paz, según fuentes de la negociación

Las delegaciones del Gobierno colombiano y de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han alcanzado un acuerdo sobre un nuevo texto, según ha informado la emisora Caracol Radio. El acuerdo es el resultado de varias reuniones de más de doce horas diarias de trabajo en Cuba, según la fuente.

El texto del nuevo Acuerdo General para la Terminación del Conflicto incluye varias de las propuestas presentadas por distintos sectores, incluso las de los líderes del 'No' del plebiscito del pasado 2 de octubre.

Fuentes de las delegaciones de paz han confirmado a Caracol Radio que las propuestas han permitido mejorar el acuerdo, aunque hubo algunas que no pudieron ser introducidas por no tener "los suficientes argumentos o ir en contra del sentido de la negociación".

Asimismo, han confirmado que la esencia del acuerdo es dar por terminado el conflicto, garantizar la seguridad de las FARC en su desmovilización y garantizar la participación en política. Queda pendiente la cuestión de la refrendación, que se definirá este sábado en una serie de reuniones que se harán por la mañana. Las partes coinciden en que ya no sería necesario hacer un nuevo plebiscito porque el acuerdo contiene todas las propuestas de los sectores que aportaron en la negociación, por lo que se realizaría a través del Congreso, donde también se pondrá en marcha lo acordado.

Las partes creen que los líderes del 'No' quedarán satisfechos por la inclusión que se hizo de sus propuestas, aunque no descartan que haya molestia en algunos sectores por la inviabilidad de algunas ideas. Antes de hacer el anuncio, las delegaciones se reunirán con un grupo de jóvenes del 'Sí' y el 'No' desplazados a Cuba y que recientemente firmaron el pacto por la paz para poner fin al conflicto a través de la salida negociada.