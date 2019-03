El Gobierno argelino asegura que con la intervención se ha evitado "una catástrofe"

El Gobierno de Argelia ha conseguido evitar un "verdadero desastre" que habría provocado pérdidas humanas y material "incalculables" con el asalto en condiciones "extremadamente complejas" a la planta gasística de In Amien, en el este de Argelia, según ha afirmado una fuente gubernamental a la agencia estatal APS.

El Ejército argelino ha conseguido liberar a un centenar de los 132 rehenes extranjeros que había tomado el grupo islamista liderado por Mojtar Belmojtar en la instalación de procesamiento de gas de Sonatrach, en el este de Argelia.

La misma fuente ha señalado que con el asalto han mandado un mensaje a los terroristas de que no temerán lanzar un duro golpe en caso de ser atacados y que no podrán conseguir sus objetivos. El mensaje desde EEUU rechazó también ningún tipo de negociación con el grupo de secuestradores. "Estados Unidos no negocia con terroristas", aseveró la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, al referirse a la oferta de los secuestradores de liberar a los ciudadanos estadounidenses que tienen retenidos a cambio de dos notorios islamistas presos en Estados Unidos.

Otra fuente ha destacado que no han fallecido tantos occidentales en el asalto como han intentado demostrar los terroristas y ha defendido el ataque como decisión soberana de Argelia que "ha contribuido a la securitización del mundo contra la amenaza terrorista". Por el momento, el gobierno francés ha confirmado que un ciudadano francés murió durante la operación para liberar a los rehenes. El ministro confirmó que otros tres rehenes franceses están a salvo.

La versión de los secuestradores

El grupo terrorista aseguró que mantiene todavía cautivos a siete occidentales, informó la agencia privada mauritana ANI. La agencia de comunicación con el que los salafistas están en contacto desde el primer momento- cita a Abu Dujana, jefe del comando asaltante, perteneciente a la banda "Los que firman con sangre", que lidera el terrorista Mojtar Belmojtar, escindido de Al Qaeda en el Magreb Islámico.

Según Dujana, los secuestradores, que eran en un principio 40 (pero no dice cuántos quedan ahora), entraron a Argelia desde Níger. Asimismo, Dujana explicó que el grupo secuestró a varios rehenes en la fábrica de la planta de tratamiento de gas y a otros en la ciudad residencial.

El portavoz reiteró que 35 rehenes y 16 islamistas murieron tras el bombardeo que el ejército argelino efectuó este jueves, cuando los asaltantes trataban de trasladar a parte de los rehenes de la ciudad residencial a la fábrica. Añadió que el comando explosionó una parte de la fábrica para impedir que el ejército argelino se aproxime.