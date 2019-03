George Michael dedica una canción al príncipe Guillermo y a Kate como regalo de boda

El cantante británico George Michael anunció la grabación de una canción que será su regalo de boda para el príncipe Guillermo y Kate Middleton, que se casarán el próximo día 29 en la abadía londinense de Westminster.

El ex líder Wham!, que no está invitado al enlace pero tuvo una estrecha relación con la fallecida Diana de Gales, madre del novio, dará a conocer esta noche el tema en la emisión del programa Piers Morgan Tonight, de la cadena estadounidense CNN.

El artista informó a través de Twitter de que la canción se podrá descargar gratis y pidió a los internautas que hagan una donación a alguna de las organizaciones no gubernamentales que Guillermo y Kate han elegido para aquellas personas que quieran hacerles un regalo.

"¡Va a romperos el corazón!", aseguró George Michael, que no reveló el título del tema, pero jugó a las adivinanzas con sus seguidores al afirmar que se trata de una versión de una canción escrita en la década de los 70 que empieza por la palabra "You". "Quiero que Will y Kate sepan que este es un regalo auténtico, no un acto de promoción", añadió el cantante, quien agregó que tampoco está buscando una invitación de última hora a la boda.

La pareja, dijo, debe estar "rodeada de gente a la que quiere, no de estrellas del pop ex convictas y poco de fiar". A falta de dos semanas para la boda, hoy se conoció también que el príncipe Enrique, que será el padrino de su hermano Guillermo, participó en un ensayo del enlace en la abadía de Westminster junto a la novia, la dama de honor y varios de los pajes.

Fuentes de la casa real informaron a la agencia local PA de que Guillermo no pudo estar por compromisos en su agenda y explicaron que el ensayo no fue el primero ni será el último.