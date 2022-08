El fiscal general y Donald Trump piden que se haga pública la orden de registro de la mansión del expresidente

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha comparecido ante los medios de comunicación tras la polémica suscitada por el registro del FBI de la mansión del expresidente estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, y ha pedido la publicación de la orden de registro.

Garland, que nunca habla durante las investigaciones, ha ofrecido una breve declaración sin opción a preguntas de los medios, donde ha defendido la legalidad del registro y ha señalado que la orden fue "autorizada por un tribunal federal tras el hallazgo requerido de causa probable". "Se proporcionaron copias tanto de la orden judicial como del recibo de propiedad del FBI el día del registro al abogado del expresidente que estuvo en el lugar durante el registro", ha añadido Garland.

Ante la polémica generada, el fiscal ha pedido al juez que haga pública la orden de registro de la mansión de Trump y ha defendido que "el departamento no tomó esa decisión a la ligera". "Es una práctica estándar buscar medios menos intrusivos como alternativa a una búsqueda y limitar el alcance de cualquier búsqueda", ha señalado. Garland ha reconocido la labor del Departamento de Justicia ante los "ataques infundados" de los seguidores de Trump, incluido el intento de intromisión a la oficina del FBI en Cincinnati, Ohio, este jueves.

El expresidente Donald Trump pide que se publique la orden

Donald Trump también ha apoyado la petición del fiscal general de publicar la orden de registro de su mansión de Florida y ha pedido que se haga público el motivo por el que el FBI lo llevó a cabo lo antes posible. "No sólo no me voy a oponer a la publicación de documentos relacionados con la redada impropia del Gobierno injustificada e innecesaria de mi casa en Palm Beach, sino que voy un paso más allá y animo a su publicación inmediata", ha explicado.

Simpatizantes y seguidores de Trump han convocado una serie de movilizaciones para protestar por lo ocurrido.

Donald Trump fue quien hizo pública la orden de registro

La orden de registro fue autorizada por un tribunal federal y el primero en hacerla pública fue el propio Donald Trump en sus redes sociales. Aparentemente, el registro buscaba recuperar documentos de seguridad nacional que el expresidente no entregó a agentes federales durante una reunión en junio en la que el FBI ya se llevó más material en cumplimiento de una orden judicial.

Tras la comparecencia de Garland, Trump ha comenzado a acusar al expresidente Barack Obama de haberse llevado documentos cuando salió de la Casa Blanca. "¿Qué pasó con los 30 millones de páginas de documentos que Barack Hussein Obama se llevó de la Casa Blanca a Chicago? ¡Se negó a devolverlos! ¿Qué está pasando? Este acto estaba fuertemente en desacuerdo con los Archivos Nacionales. ¿Irrumpirán en la 'mansión' de Obama en Martha’s Vineyard?", espetó.

Según Trump, Obama envió 30 millones de páginas de los registros de su Administración a Chicago con el objetivo de digitalizarlos y posteriormente ponerlos en línea pero, años después del fin de su mandato, la web de los Archivos Nacionales "revela que no se han digitalizado ni divulgado las páginas".