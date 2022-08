El FBI buscaba documentos clasificados sobre armas nucleares en el registro de la casa de Trump

Salen a la luz nuevas informaciones sobre el caso del registro de la casa de Donald Trump por parte de agentes del FBI. Buscaban, entre otros materiales, documentos relativos a armas nucleares. Así lo ha informado el diario estadunidense 'The Washington Post'. Fuentes conocedoras de la investigación no han ofrecido más detalles al medio norteamericano sobre los documentos. Se desconoce si las armas nucleares eran de EEUU o de otro país, como Rusia o Corea del Norte.

Además, el fiscal general Merrick Garland ha asumido personalmente la responsabilidad de la investigación y ha aseverado que fue él quien autorizó el registro en la mansión de Mar-a-Lago, en Miami. Expertos en información clasificada consultados por el 'Post' exclaman que los agentes federales se mostraron "profundamente preocupados' durante la búsqueda de los documentos. Pensaron que información sobre armas nucleares podrían estar en peligro ya que podrían caer en manos equivocadas.

Sale a luz esta nueva actualización del caso después de que el Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense presentara una moción el pasado jueves que solicitaba que un tribunal de Florida revele la orden de registro del FBI después de las acusaciones de Trump. "El interés claro y poderoso del público en comprender lo que ocurrió bajo estas circunstancias pesa mucho a favor de la revelación", indicaba el DOJ.

Trump exige una publicación "inmediata de la orden"

El posible candidato republicano para las elecciones presidenciales de 2024 ha aceptado la petición hecha por el fiscal general, Merrick Garland y, en un nuevo giro de guion, anima a la publicación "inmediata" de la orden de registro a su casa.

Respondió a Garland con dos mensajes en la red social 'Truth'. "No sólo no me voy a oponer a la publicación de documentos relacionados con la redada impropia de EEUU, injustificada e innecesaria de mi casa en Palm Beach (Florida), sino que voy un paso más allá y animo a su publicación inmediata", escribía.