Los estudiantes chilenos protestan por el nuevo sistema de financiación de las becas

En Santiago de Chile, unas 48.000 personas según fuentes policiales, y unas 80.000 personas según los organizadores, marcharon desde la Plaza Italia hasta la Estación Mapocho para dejar claro que "la demanda estudiantil continúa".

Tras la multitudinaria convocatoria estudiantil, una vez más se produjeron enfrentamientos entre los agentes de la policía y los manifestantes. Grupos de jóvenes se dirigieron hacia la Alameda, una de las principales arterias viales de la capital, para interrumpir el tráfico.

Los hechos de mayor gravedad se registraron en las inmediaciones del Mercado Central, donde varios estudiantes incendiaron una caseta de seguridad y destruyeron una furgoneta de la emisora de televisión Canal 13.

Los estudiantes protestan por los nuevos planes anunciados por el ministro de Educación, para que el sistema de financiación de los estudios superiores sea administrado por una agencia especializada.

La propuesta del Gobierno pretende que sean los bancos los que mantengan el sistema de becas. señaló también que el nuevo sistema crediticio será administrado por el Estado, y tendrá una tasa de interés única del 2% anual. El Gobierno pretende que el sistema llegue al 90% de los estudiantes, dejando fuera solamente al 10% más rico del país.

El crédito se pagará cuando la persona ingrese a trabajar y va a depender de los ingresos, es decir, nadie pagará más del 10% de su sueldo en 180 cuotas como máximo.

Si después de ese periodo los antiguos estudiantes no han pagado su deuda ésta se condonará. Sin embargo, a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile no le gusta la idea de que sean los bancos los que se hagan de los créditos universitarios y no el Estado.