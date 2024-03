El Estado Islámico del Jorasán que atentó en Moscú también habría amenazado con atacar en Francia

Se extiende la preocupación en toda Europa por la amenaza terrorista tras el atentado en un teatro de Moscú donde fallecieron 137 personas y 180 resultaron heridas. El Estado Islámico del Jorasán -el grupo terrorista que ha reivindicado ese ataque a la capital rusa- también habría amenazado con atacar en Francia.

Por esta razón, Francia ha elevado al máximo el nivel de alerta terrorista. Una decisión que adopta estos días en los que se prevé miles de desplazamientos por las vacaciones de Semana Santa y cuando quedan poco más de tres meses para la celebración de los Juegos Olímpicos.

La decisión se tomó durante una reunión del Consejo de Defensa y de Seguridad Nacional, presidida por el presidente galo, Emmanuel Macron. En esa asamblea se decidió la adopción de medidas de seguridad excepcionales, como la movilización de soldados por todo el país y el refuerzo de la vigilancia en lugares públicos y fronteras. Como consecuencia, 4.000 agentes adicionales están desplazados en escuelas, aeropuertos y estaciones.

También Italia ha decidido reforzar su seguridad y ha establecido más controles en lugares sensibles, sobre todo antes las celebraciones religiosas de Semana Santa.

El año pasado, por estas fechas, el Estado Islámico del Jorasán ya intentó un atentado en la Catedral de Colonia, Alemania. Este país también tiene activo el nivel de alerta antiterrorista, pero la evaluación de la amenaza islamista por parte de los organismos de seguridad no ha cambiado como consecuencia del atentado en Moscú, "porque ya era elevada antes".

¿Qué es el Estado Islámico del Jorasán?

Es una rama del ISIS que lleva el nombre de 'Jorasán' en referencia a una de las antiguas 31 provincias de Irán que existían hasta la reforma provincial de 2004. Ahora es parte de Irán, Turkmenistán y Afganistán. El grupo terrorista surgió en Afganistán hace ahora 10 años (2014) y desde entonces ha reivindicado la autoría de varios atentados cometidos contra aliados de Estados Unidos o contra los mismos talibanes.

En estos momentos, es la rama más activa del grupo y cuenta con 2.000 hombres.

Un total de 11 personas vinculadas con este grupo han sido detenidas en conexión con el atentado de Moscú, entre ellas los cuatro presuntos autores materiales del tiroteo.

Putin trata de culpar a Ucrania

Putin admite que la matanza en el centro comercial fue obra de terroristas islamistas, pero no desiste en su intento de vincular a Ucrania. Dice que Rusia sabe quién lo hizo pero quiere saber quién lo ordenó. Para Emmanuel Macron, las acusaciones rusas son "cínicas y contraproducentes para el propio régimen de Putin", sobre todo porque Bruselas asegura que no hay ninguna prueba de que Ucrania esté detrás y pide a Putin que "no utilice esto como un pretexto más para aumentar su guerra y su represión interna".

En Europa aumenta la preocupación no solo por la amenaza terrorista, sino también por la posible respuesta de Rusia. Aunque desde la OTAN se alerta de que defenderán a todos los países aliados ante cualquier amenaza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com