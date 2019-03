Sólo ha podido abandonar su casa para transmitir en persona a su marido la noticia del galardón, que recibió "entre lágrimas" y dedicó "a los mártires" de la represión de las autoridades chinas contra los manifestantes de la plaza de Tiananmen, según precisó la ONG pro Derechos Humanos Freedom Now.

"Hermanos, estoy de vuelta. Llevo bajo arresto domiciliario desde el pasado día 8, y no sé cuándo podré veros a todos. Mi teléfono móvil está inutilizado", tuiteó Liu Xia (@liuxia64) en un mensaje reenviado por el corresponsal en Pekín del magacín estadounidense 'Time', Austin Ramzy.



En un comunicado de prensa posterior, Freedom Now confirmó que "el Gobierno chino ha detenido a Liu Xia en su apartamento de Pekín". "No se le acusa de ningún crimen, pero no puede abandonar su apartamento. Sus amigos y los medios de comunicación no pueden entrar en su domicilio, y no puede usar su teléfono móvil", indica la ONG.

La noticia del Nobel, dos días después

La poetisa viajó custodiada desde Pekín hasta la vecina provincia de Liaoning en la que el nobel Liu Xiaobo, de 54 años, está recluido para comunicarle la concesión del premio y regresará esta mismatarde a Pekín, informó la madre de Liu Xia.

El hermano pequeño del galardonado, Liu Xiaoxuan, ha confirmado asus allegados que el matrimonio se reunió esta mañana, según eldiario taiwanés "Ziyou Shibao" ("The Liberty Times").

El teléfono de la poetisa emite el mensaje de que "está fuera de servicio". La ONG Centro de Información de Derechos Humanos y Democracia de China, con sede en Hong Kong, señaló también citando a familiares delos Liu que éstos se han reunido en la mañana de hoy "en un lugar secreto", lo que confirma informaciones previas.

Según esta fuente, Liu Xia y su hermano acordaron con las autoridades un encuentro en la prisión de Jinzhou con el disidente en la tarde del viernes, cuando se supo que Liu Xiaobo era el nuevo receptor del premio Nobel de la Paz y la esposa abandonó Pekín custodiada por la policía china.

Los familiares han informado de que, según el acuerdo, Liu Xiaobo fue escoltado fuera de la prisión ayer, sábado, por la noche, y el matrimonio se pudo reunir esta mañana "en un lugar secreto".

El acceso a la prisión de Jinzhou está cortado y algunos de los periodistas que han intentado acercarse fueron detenidos y obligados a abandonar la localidad.

El régimen chino recibió con un rechazo frontal la concesión del Nobel de la Paz a Liu Xiaobo, al que considera un "delincuente" por reunir hace dos años 300 firmas para pedir la aplicación de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución china.

Pekín ha censurado casi toda la información concerniente al Nobel en la prensa china, ha detenido a decenas de disidentes y amigos delmatrimonio, y llamado a consultas al embajador noruego en la capitalpara expresar su enfado por el premio.