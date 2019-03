Una española en Osaka: "Me quiero marchar de aquí pero puedo"

La enviada especial de Antena 3 a Japón, Isabel Jiménez, ha seguido el éxodo de la población que huye de Tokio a Osaka. Allí ya se ha podido poner en contacto con población española que vive en aquella ciudad.

Algunos de los españoles que se encuentran en Osaka han contado a Antena 3 que están muy preocupados. Se trata de un matrimonio que vive en esta ciudad del sur de Japón y que han decidido volver a España.

Además, hay otra española que quiere volver a España pero no puede. La joven dice que hasta el Gobierno español no mande un informe o algún documento formal de evacuación, no se va porque si se marcha de Japón por voluntad propia perdería su trabajo.

Los españoles con los que ha podido hablar Antena 3 están muy enfadados con la embajada española ya que aseguran que no se han puesto en contacto con ellos y que además no han conseguido contactar con la Embajada de España en Japón pese a que en la web aparecían cuatro teléfonos disponibles.

Es más, se han enterado del plan de evacuación por los medios de comunicación y a través de una plataforma de Facebook que se ha creado tras el tsunami de todos los españoles que viven en Japón.

Evacuación de periodistas

Isabel Jiménez ha contado en Espejo Público que al equipo de Antena 3 desplazado a Japón les llega la tranquilidad y seguridad de los japoneses y que, de momento, no se plantean regresar.

"Tenemos recomendación de no beber agua del grifo y no comer pescado crudo", ha contado la enviada especial de Antena 3. "Este preocupación trasladada a España u otro país europeo sería completamente diferente la actitud que tenemos todos", ha añadido Jiménez.