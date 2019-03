El entorno de la madre del autor de la masacre de Newtown sale en su defensa

El entorno de Nancy Lanza, madre del autor de la masacre en la escuela primaria Sandy Hook de Newtown que sesgó la vida de 27 personas entre las cuales 20 eran niños que tenían entre 6 y 7 años, la describe como una mujer "normal".

Los amigos y conocidos dicen que Nancy Lanza era una mujer que poseía armas, pero que las usaba de forma responsable y que su única preocupación era su hijo Adam al cual estaba dedicada a tiempo completo.

Tanto es así que estaba planeando mudarse a otro lugar para encontrar una universidad conveniente para su hijo, según declararon unos amigos de Nancy Lanza a la cadena CNN.

Uno de estos amigos desmintió que la madre fuera "preparacionista" -como la había definido una cuñada-, en alusión al movimiento que acumula alimentos, armas y pertrechos en sus casas para asegurar la supervivencia en casos de catástrofes mundiales.

Otro de los amigos, que no dieron sus nombres, señaló que Adam Lanza era vegano (no consumía alimentos de origen animal) y además solo tomaba comida orgánica, algo que hacía "por cuestiones morales".

También añadió que, si bien padecía una forma de autismo (el síndrome de Asperger), y estaba "aislado emocionalmente", Adam Lanza "no era violento" y "no tenía problemas con nadie". "Nancy quería que su hijo tuviese éxito en la vida. Sin embargo, a medida que Adam se hacía mayor su integración en la sociedad era cada vez más difícil ya que ni podía valerse por sí mismo ni tener un trabajo", indicó por su parte al diario New York Daily News Mark Tambascio, dueño del bar que frecuentaba la madre del asesino.

Tambascio resalta el hecho de que, a pesar de ser una madre soltera con un hijo con problemas, Nancy nunca se quejara de ello y llevara la carga con abnegación. "Ella estaba orgullosa de sus hijos. Nunca decía estar harta de su hijo pequeño", recalcó.

Un amigo que prefiere mantenerse en el anonimato y coincidía en el bar de Tambascio con Nancy declara que la semana anterior a la masacre Nancy Lanza estaba preocupada por su hijo y pensaba que le estaba perdiendo.

Hace un año, Nancy Lanza reveló a ese mismo amigo que Adam se autolesionaba con un mechero encendido en los tobillos, y que tenía la impresión de que lo hacía para intentar "sentir algo". Por su parte, el hermano mayor de Adam Lanza, Ryan, ha declarado que a pesar de los problemas su hermano nada le hacía sospechar que éste tuviese tanta maldad dentro.