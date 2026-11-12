Encuentran con vida a un adolescente tras seis días perdido en un bosque remoto de Australia

Tras seis días desaparecido en una zona boscosa del estado de Victoria, se ha encontrado con vida a un joven australiano de 17 años llamado William. Según la policía australiana, el joven desapareció el viernes 6 de noviembre, alrededor de las 16:00, mientras acampaba con un amigo en Walhalla East, a unos 180 kilómetros al este de Melbourne.

Estaba dormido en el lecho seco de un río cuando una tripulación de helicóptero lo localizó. En las imágenes captadas por el helicóptero de rescate, se observa al joven tapado con una toalla que usó de manta para poder protegerse del frío y también del efecto directo del sol. Había horas en las que tuvo que soportar mínimas de hasta tres grados.

Cómo lo encontraron

El jueves, la Unidad Aérea de la policía hacía una búsqueda por aire en la zona de Cowwarr cuando vio una caja de pesca en el monte, a unos 2 kilómetros al este de Stoney Creek. Esa resultó ser una gran pista para encontrar cerca al adolescente durmiendo. Oficiales de vuelo descendieron con un cabrestante, lo subieron al helicóptero y se lo llevaron al puesto de comando, donde se reunió con su madre.

El inspector Jason Benbow explicó que el adolescente se despertó con el propio ruido del helicóptero y les hizo un gesto de aprobación con el pulgar. La zona de búsqueda de ese día, contó, “era algo que no podíamos hacer a pie, era demasiado empinada”. La policía apuntó que el joven caminó por un terreno rocoso y accidentado y cayó por un terraplén empinado.

No llevaba nada más que la ropa puesta y las botas de montaña, pues el móvil, la comida y el agua se habían quedado en la zona del camping. Su amigo lo buscó sin éxito y cuando este vio que el compañero no volvía, dio un grito de alarma.

Un amplio dispositivo de búsqueda

Cientos de personas participaron en la búsqueda, que incluyó buzos de la policía, brigadas de perros, personal de rescate, motociclistas y helicópteros. Más de 80 voluntarios rastreaban el monte cada día. El puesto de comando se instaló en la localidad de Cowwarr.

La policía australiana asegura que el joven está “sano y salvo”, aunque agotado y con cortes en las piernas y quemaduras de sol.

"Abrazarlo ha sido un milagro. Mi bebé ha vuelto conmigo"

La madre, Elizabeth Barkley, se encontraba en la base policial cuando recibió la noticia. Vio llegar el helicóptero y corrió directamente hacia su hijo. "Sabía en mi corazón que seguía vivo, podía sentirlo", declaró a los medios australianos. William la recibió con un alegre y tranquilizante "Hola, mamá".

Barkley agradeció el trabajo de todos los equipos que habían participado en la búsqueda y, pasado el episodio, encontró el humor para comentar las futuras excursiones de su hijo. "Está castigado de por vida. No va a volver a salir a ninguna parte", bromeaba.