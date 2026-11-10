Quién es Alice Huang, la supuesta espía china relacionada con el CEO de Nvidia

Ni el mejor guionista de Hollywood habría escrito una historia como la que en estos momentos afecta a Jensen Huang, consejero delegado de Nvdia, una de la empresas y tecnológicas más importantes del mundo. El escándalo ocurrió cuando el propio Huang admitió haber sido infiel a su mujer, el problema es que su infidelidad se produjo con Alice Huang, una empresaria china y exdirectiva de la firma singapurense Megaspeed que muchas informaciones colocan como una supuesta espía china.

El propio Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha confirmado que el FBI está investigando el caso y esa relación entre el CEO de Nvidia y la supuesta espía china. Este mismo lunes la compañía estadounidense, con sede en Santa Clara (California), perdía 190.000 millones de dólares en la Bolsa. Ahora, todo se centra en saber quién es Alice Huang, la supuesta espía china con el que Jensen Huang fue infiel a su mujer.

De lo poco que hay confirmado es que Alice Huang tiene 43 años y que trabajó como periodista en la televisión china antes de ocupar un cargo de dirección en Megaspeed International, una compañía singapurense especializada en servicios de computación en la nube para inteligencia artificial (IA). Una de las primeras imágenes en las que aparecen Alice Huang y Jensen Huang es de 2024 en un bar de Taiwán, aunque aún se desconoce cómo y cuándo se conocieron.

Según ha publicado The New York Times, Alice Huang, identificada como Huang Le, habría sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS), principal organismo civil de inteligencia y contraespionaje de China, para recabar información sobre el fabricante estadounidense de chips, aprovechando una relación extramatrimonial con su máximo responsable, e influir en el acceso del país asiático a sus procesadores más avanzados.

Nvidia anuncia una investigación y Pekín niega que sea una espía china

La junta directiva de Nvidia anunció este domingo una investigación independiente ante las informaciones de que Jensen Huang habría sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera, aunque aclaró que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos empresariales ni la seguridad nacional estadounidense. Ese mismo día, el directivo reconoció en una carta a sus empleados haber sido infiel a su esposa, sin mencionar a Alice Huang.

La trayectoria profesional de Alice Huang sigue envuelta en interrogantes y, como ya se ha señalado, lo poco confirmado es que fue directora de la empresa Megaspeed International. Según registros mercantiles citados por medios de Singapur, la empresaria asumió en marzo de 2023 el cargo de directora gerente de la firma, anteriormente denominada 7Road International y vinculada al sector chino de los videojuegos.

En noviembre de ese año, Huang dejó de figurar como administradora y la propiedad pasó a Swiftdata, controlada por el empresario singapurense Tan Yong Pong.

Una ficha con foto de la plataforma china de fondos privados Simuwang a nombre de una ejecutiva llamada Huang Le, que algunos medios han vinculado con Alice Huang, le atribuye cuatro años de experiencia en comunicación y ocho en el sector bursátil, con supuestos trabajos como periodista en Hunan TV y la cadena estatal CCTV-1.

El citado currículum también menciona puestos en la división de banca privada de HSBC y en CITIC Securities, además de cargos directivos en Shanghai Hexi Investment Management, una gestora de fondos de la metrópoli oriental china, aunque no se ha podido confirmar que todos esos antecedentes correspondan a la misma Alice Huang vinculada a Megaspeed.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.