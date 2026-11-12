El influencer Brock Kelly, de 24 años, sufre una lesión practicando surf y queda paralizado de cintura para abajo

El pasado lunes 19 de noviembre, el creador de contenido Brock Kelly, afincado en Mississippi, compartió haber sufrido una rara lesión practicando surf unos días antes. 'People' explica que dicho incidente lo dejó paralizado de la cintura para abajo.

Kelly tiene 24 años y sufrió mielopatía del surfista, una lesión medular no traumática poco común provocada por la hiperextensión de la espalda, que interrumpe el flujo sanguíneo a la parte inferior de la médula espinal, según los reportes de salud.

Según escribió el propio influencer, "la recuperación es incierta. Puede que nunca vuelva a caminar. Pero, aun así, existe la posibilidad de que me recupere por completo”, destacó en una publicación, que incluía una foto suya en una cama de hospital. "Sé que el Señor es fiel en todo momento. ¡Gracias por todos los mensajes tan amables! Me siento muy querido y apoyado", destacaba.

Brock Kelly

Kelly acumula más de 100.000 seguidores en Instagram, donde comparte contenido sobre estilo de vida y fitness. También es el propietario de 'Over Everything Athletics Club', un club de corredores y marca de fitness con sede en Mississippi.

Ha sido su madre, Paige Kelly, quien compartió más detalles sobre su lesión a través de publicaciones en Facebook.

"Su espíritu está alto, y sigue siendo positivo e increíblemente optimista, incluso con tanto aún desconocido. Ya está estableciendo metas para sí mismo. Está aquí leyendo su Biblia, concentrándose en intentar mover sus dedos de los pies, y, en medio de todo lo que está enfrentando, le preguntó a Mary Grace y a mí: "¿Cuáles son cinco cosas por las que estás agradecido hoy?". El amor que tengo por este hijo no puede ser expresado en palabras. Es el joven más fuerte, amable y decidido que conozco, y su fe y perspectiva siguen sorprendiéndome. Sigan orando por Brock. Todavía estamos orando por un milagro de sanación, y tengo fe en que Dios nos ayudará a superar todo esto. ¡Sigan orando! Por cierto, dijo que si tuviera que quedarse en la UCI, esta vista de la habitación es bastante buena".