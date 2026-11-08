Al menos siete muertos y más de 125 heridos al chocar dos trenes en Egipto

Al menos siete personas han muerto y más de 110 han resultado heridas este domingo en una colisión entre dos trenes de pasajeros en Al Ayat, en la provincia egipcia de Giza, al sur de El Cairo.

El choque ha provocado el descarrilamiento de varios vagones y ha interrumpido la circulación en la línea ferroviaria que conecta la capital con el sur del país. El Ministerio de Salud ha cifrado en 125 los heridos.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar del accidente y advierten de que el balance definitivo podría variar. Entre las víctimas mortales figura el conductor de uno de los convoyes, según la Fiscalía.

Un tren impactó contra la parte trasera de otro

La inspección preliminar de la Fiscalía apunta a que el segundo convoy estaba detenido en la misma vía y en el mismo sentido de circulación cuando recibió el impacto.

Hasta la zona se desplazaron equipos de Protección Civil, personal ferroviario, fuerzas de seguridad y servicios sanitarios. El Ministerio de Salud movilizó 72 ambulancias para atender y trasladar a los afectados. De acuerdo con el balance facilitado por ese departamento, 72 heridos fueron llevados al Hospital Al Wasta, 33 al de Al Ayat y siete al de Atfih. Otros 45 pacientes ya han recibido el alta tras ser atendidos.

Los lesionados presentan heridas de distinta gravedad, entre ellas contusiones, abrasiones y fracturas. Los centros sanitarios de Giza y de la vecina provincia de Beni Suef han reforzado su disponibilidad para atender a las víctimas.

La Fiscalía examina las causas del choque

La Fiscalía egipcia ha abierto una investigación y ha ordenado formar una comisión técnica para inspeccionar los vagones, las vías y las condiciones de circulación de ambos trenes. También recabará testimonios para determinar si hubo fallos en la operación ferroviaria o en las medidas de seguridad.

Mientras tanto, grúas y equipos especializados trabajan para retirar los vagones dañados y restablecer el tráfico. La compañía ferroviaria ha ofrecido la devolución de billetes a los viajeros que cancelen sus desplazamientos y se han habilitado autobuses para cubrir parte de los trayectos afectados.

El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, ha pedido que se garantice la atención médica a las víctimas y se acelere la investigación. También ha reclamado que se exijan responsabilidades si se demuestra que hubo negligencia.

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