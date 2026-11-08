Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

EGIPTO

Al menos siete muertos y más de 125 heridos al chocar dos trenes en Egipto

El siniestro se ha producido al sur de El Cairo, cuando un convoy que viajaba de Giza a Fayum ha impactado contra la parte trasera de otro que cubría la ruta hacia Asuán.

Al menos siete muertos y 125 heridos tras descarrilar un tren en Guiza, Egipto, según un nuevo balance

Al menos siete muertos y más de 110 heridos al chocar dos trenes en Egipto | EUROPAPRESS

Publicidad

Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
Publicado:

Al menos siete personas han muerto y más de 110 han resultado heridas este domingo en una colisión entre dos trenes de pasajeros en Al Ayat, en la provincia egipcia de Giza, al sur de El Cairo.

El choque ha provocado el descarrilamiento de varios vagones y ha interrumpido la circulación en la línea ferroviaria que conecta la capital con el sur del país. El Ministerio de Salud ha cifrado en 125 los heridos.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar del accidente y advierten de que el balance definitivo podría variar. Entre las víctimas mortales figura el conductor de uno de los convoyes, según la Fiscalía.

Un tren impactó contra la parte trasera de otro

La inspección preliminar de la Fiscalía apunta a que el segundo convoy estaba detenido en la misma vía y en el mismo sentido de circulación cuando recibió el impacto.

Hasta la zona se desplazaron equipos de Protección Civil, personal ferroviario, fuerzas de seguridad y servicios sanitarios. El Ministerio de Salud movilizó 72 ambulancias para atender y trasladar a los afectados. De acuerdo con el balance facilitado por ese departamento, 72 heridos fueron llevados al Hospital Al Wasta, 33 al de Al Ayat y siete al de Atfih. Otros 45 pacientes ya han recibido el alta tras ser atendidos.

Los lesionados presentan heridas de distinta gravedad, entre ellas contusiones, abrasiones y fracturas. Los centros sanitarios de Giza y de la vecina provincia de Beni Suef han reforzado su disponibilidad para atender a las víctimas.

La Fiscalía examina las causas del choque

La Fiscalía egipcia ha abierto una investigación y ha ordenado formar una comisión técnica para inspeccionar los vagones, las vías y las condiciones de circulación de ambos trenes. También recabará testimonios para determinar si hubo fallos en la operación ferroviaria o en las medidas de seguridad.

Mientras tanto, grúas y equipos especializados trabajan para retirar los vagones dañados y restablecer el tráfico. La compañía ferroviaria ha ofrecido la devolución de billetes a los viajeros que cancelen sus desplazamientos y se han habilitado autobuses para cubrir parte de los trayectos afectados.

El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, ha pedido que se garantice la atención médica a las víctimas y se acelere la investigación. También ha reclamado que se exijan responsabilidades si se demuestra que hubo negligencia.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Bruselas acusa a TikTok de crear "madrigueras" de contenido dañino para la salud mental de los usuarios

Joven iniciando la app TikTok

Publicidad

Mundo

Al menos siete muertos y 125 heridos tras descarrilar un tren en Guiza, Egipto, según un nuevo balance

Al menos siete muertos y más de 125 heridos al chocar dos trenes en Egipto

Donald Trump, diez años después: del espectáculo televisivo al poder que sacude Estados Unidos

La derrota republicana abre una nueva etapa para Trump: ¿Qué puede cambiar para España?

Polonia investiga como terrorismo el tiroteo de Cracovia que dejó seis muertos

Polonia investiga como terrorismo el tiroteo de Cracovia que dejó seis muertos

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el líder de la oposición israelí y exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Gadi Eisenkot.
ISRAEL

El presidente de Israel encomienda al líder opositor Eisenkot formar un nuevo Gobierno

Donald Trump, diez años después: del espectáculo televisivo al poder que sacude Estados Unidos
Efemérides

Donald Trump, diez años después: del espectáculo televisivo al poder que sacude Estados Unidos

Imagen de archivo de tres personas saltando en paracaídas
ESTADOS UNIDOS

Mueren dos paracaidistas al enredarse sus paracaídas a unos 46 metros del suelo

Las víctimas eran dos mujeres con experiencia que participaban en un encuentro de paracaidismo. Ambas fueron trasladadas al hospital en estado crítico, donde fallecieron.

Un tiroteo en el centro de Cracovia deja cinco muertos y varios heridos
TIROTEO

Encuentran tres cadáveres en la casa del sospechoso del atentado en Cracovia que deja seis muertos

El ataque ha tenido lugar aproximadamente a las 15:00h de la tarde, causando momentos de gran tensión entre las personas que se encontraban en las inmediaciones. 15 personas han resultado heridas y de los nueve fallecidos, tres de ellos han sido localizados en la casa del atacante.

La fiscalía de Paraguay imputa al expresidente Peña y pide prisión provisional tras la caída del Ueno Bank

La Fiscalía paraguaya pide prisión preventiva para el expresidente Peña y el exjefe del Banco Central Carvallo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso de cara a las elecciones de mitad de mandato en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, reabierto tras varios meses de reparaciones, en el National Mall de Washington D. C. (Estados Unidos), el 2 de noviembre de 2026.

Trump sitúa al frente de su gabinete a Stephen Miller, uno de los principales ideólogos del movimiento MAGA

Meghan Markle y su padre Thomas Markle

Detienen a Thomas Markle, suegro de Enrique de Inglaterra, por presunta posesión de pornografía infantil

Publicidad