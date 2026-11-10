VÍDEO: El papa León XIV, protagonista de la estatua más grande del mundo

Perú acaba de inaugurar la estatua más grande del mundo, en honor a León XIV, con 14 metros de altura. Este estreno se produce horas antes de que el Papa llegue a ese país, donde vivió 20 años.

Esta gigantesca construcción está hecha con fibra de vidrio, ha sido fabricada en 45 días y tiene un acabado en mármol blanco. Presenta al papa León XIV con su vestimenta papal y con los brazos abiertos en una plaza situada frente al océano Pacífico, en la portuaria provincia del Callao, aledaña a la capital Lima.

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, ha asegurado tras bendecir el monumento, que el papa seguramente se acerque al monumento cuando visite el día 16 de noviembre la Casa de Acogida para ancianos en el Callao, en cuya diócesis el hoy pontífice fue administrador apostólico durante la pandemia de la covid-19, entre 2020 y 2021.

La visita del papa León XIV a Perú se desarrollará del 11 al 16 de noviembre, como última parada de su primera gira por América Latina, que también incluye a Uruguay y Argentina. El papa, que vivió más de veinte años de su vida en Perú, visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, su antigua diócesis donde fue obispo ocho año, Cusco y Pucallpa, además de las localidades de Zaña y Santa Cruz de Succhabamba, pertenecientes también a la Diócesis de Chiclayo.

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