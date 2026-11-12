Dimite el CEO de Nvidia, Jensen Huang, tras admitir haber sido infiel a su mujer con una supuesta espía china

El cofundador y máximo responsable de Nvidia durante más de tres décadas, Jensen Huang, ha dimitido con efecto inmediato de sus cargos como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva de la compañía. La empresa ha nombrado a Colette Kress, su directora financiera, como consejera delegada interina mientras busca un sustituto permanente.

La junta directiva de Nvidia ha anunciado que iniciará de inmediato la búsqueda de un nuevo CEO y que valorará tanto candidatos internos como externos. Además, ha nombrado a Harvey C. Jones, exconsejero delegado de Synopsys, como primer presidente del consejo en la historia de la empresa.

Su salida llega días después de que el cofundador admitiese públicamente haber sido infiel a su esposa. Tras sus declaraciones, la compañía abrió una investigación interna tras revelarse su relación con la empresaria Alice Huang, a quien la comunidad de inteligencia de Estados Unidos señala como presunta espía china.

Nvidia ha agradecido a Huang sus "inconmensurables contribuciones" durante los 33 años transcurridos desde que cofundó la compañía en 1993. Huang, de 63 años, fue el rostro principal de la transformación de la compañía, en una de las empresas más importantes del sector de la inteligencia artificial.

Tras la dimisión de Huang, Colette Kress asume ahora el liderazgo interino de Nvidia, aunque también mantendrá su puesto como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera. Lleva en la compañía desde septiembre de 2013 y cuenta con una larga experiencia previa en Cisco y Microsoft. "Colette ha ayudado a liderar a Nvidia durante un período de crecimiento extraordinario y tiene un profundo conocimiento de nuestro negocio, clientes, operaciones y posición financiera", ha afirmado Harvey Jones, el nuevo presidente del consejo.

Esta noticia también ha afectado en los mercados donde las acciones de Nvidia caían un 7,45% en los primeros compases de la sesión de este jueves en Wall Street, después de haber llegado a perder hasta un 12% en las operaciones previas a la apertura.

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