VÍDEO: Milei despide al papa León XIV en el aeropuerto con lágrimas en los ojos

El paso del papa León XIV por Argentina, en su gira por Sudamérica, ha llegado a su fin. En su despedida en el aeropuerto de Buenos Aires, el presidente, Javier Milei, no ha pasado desapercibido por su manera de decir adiós al pontífice.

Visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, el mandatario ha tomado de las manos al papa mientras le agradecía su visita al país, durante la ceremonia celebrada en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

León XIV pone así fin a cuatro días de celebraciones en Argentina antes de partir rumbo a Perú, última etapa de su viaje apostólico por Latinoamérica, donde ya ha aterrizado.

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