Irán amenaza con atacar bases de EE.UU. en Europa mientras Israel intensifica los preparativos militares

La tensión geopolítica ha dado un salto cualitativo después de que Teherán emitiera un severo aviso a escala transcontinental. A través de un mensaje difundido en la red social X pasada la medianoche, las autoridades iraníes advirtieron que, si Estados Unidos inicia una nueva ofensiva militar, todas las infraestructuras y bases aliadas implicadas —desde Asia Occidental hasta suelo europeo— se convertirán en objetivos legítimos de ataques letales.

Esta advertencia responde a los movimientos y preparativos que se están gestando en la región, en un contexto donde Irán promete una respuesta ampliada en caso de sufrir una agresión directa.

Movimientos y fricciones políticas en Israel

Por su parte, los informes de inteligencia y medios como la cadena KAN señalan que Israel ha ordenado a sus fuerzas armadas incrementar drásticamente el nivel de alerta ante posibles operaciones contra Irán.

Estas directivas han generado debate interno en el espectro político israelí. El líder de la oposición, Gadi Eisenkot, instó públicamente al primer ministro interino, Benjamín Netanyahu, a evitar el despliegue del ejército sin una amenaza directa e inmediata, sugiriendo posponer cualquier acción ofensiva de gran calado hasta la formación del próximo gobierno.

Presiones sobre Donald Trump

A nivel internacional, el papel de Estados Unidos y las conversaciones en la sombra centran la atención diplomática. Según publicaciones de la prensa israelí (Ynetnews) y del diario Financial Times, las relaciones y comunicaciones entre el presidente estadounidense Donald Trump y Benjamín Netanyahu atraviesan momentos de alta tensión.

Fuentes diplomáticas apuntan que Netanyahu mantiene una intensa presión telefónica diaria sobre la Casa Blanca para forzar la reanudación de los ataques contra Irán. Sin embargo, esta postura choca con la resistencia de figuras clave dentro de la administración estadounidense y con el clamor de los líderes árabes de la región, quienes instan a Washington a priorizar la desescalada y las vías diplomáticas y de negociación antes que un conflicto a gran escal