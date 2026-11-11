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Amenazas de bomba

Decenas de colegios italianos reciben amenazas de bomba obligando a su evacuación

Hasta el momento se han revisado aulas, pasillos y zonas comunes para verificar las instalaciones sin que se haya encontrado ningún artefacto en ninguno de los centros escolares que fueron amenazados.

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía italiana

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía italiana Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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La alerta comenzaba a primera hora de la mañana con un correo electrónico en el que se avisaba de la presencia de una bomba. El mensaje se envió a los directores de múltiples centros escolares en diferentes ciudades italianas. Los equipos directivos avisaron a las fuerzas de seguridad y aplicaron los protocolos de emergencia, lo que motivó la salida ordenada hacia los puntos de encuentro exteriores de miles de alumnos, docentes y personal laboral.

Los diferentes centros se inspeccionaron por las fuerzas de seguridad, junto a unidades caninas y artificieros. Se revisaron aulas, pasillos y zonas comunes para verificar las instalaciones. Hasta el momento no se ha encontrado ningún artefacto en ninguno de los centros escolares que fueron amenazados.

Este episodio recuerda al vivido a comienzos de noviembre, cuando una cadena similar de mensajes intimidatorios dirigida a más de 270 directores escolares provocó también la interrupción de las clases e inspecciones policiales en decenas de institutos de todo el territorio. Los nuevos avisos de bomba se producen en un contexto de creciente preocupación por las amenazas híbridas y los incidentes de seguridad registrados en Italia durante las últimas semanas.

Entre los más recientes destacan varias falsas alertas de bomba en vuelos comerciales, ciberataques contra sistemas de refrigeración de supermercados, una intrusión informática en la constructora del túnel estratégico del Brennero y la difusión en la 'dark web' de datos personales del ministro de Exteriores, Antonio Tajani, y su familia.

Las autoridades investigan si todos estos episodios responden a una misma estrategia coordinada para generar alarma social y socavar la confianza en las instituciones del país.

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