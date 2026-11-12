Muere el sospechoso del tiroteo en Washington tras matar al menos a una persona y herir a cuatro

Un tiroteo en el vecindario de Logan Circle, en Washington D. C., ha dejado al menos un muerto y cuatro personas heridas, una de ellas en estado crítico, según informó la Policía.

El presunto autor del tiroteo ha muerto por un disparo autoflingido. El hombre se encontraba atrincherado en un apartamento cercano al lugar de los hechos. El incidente ha obligado a la policía a desplegar un amplio operativo en una zona situada a poco más de un kilómetro de la Casa Blanca.

Ha ocurrido poco después de las 08:00 hora local (14:00 en España), cuando la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia alertó de un "tirador activo" en la zona de las calles 15.ª y P, al noroeste de la capital estadounidense. Las autoridades han pedido no acercarse al lugar mientras se investigan los hechos.

Por su parte, la concejal Brooke Pinto informó en 'X' de que se habían producido disparos dentro y fuera del gimnasio Vida Fitness, en Logan Circle, y que varias personas habían resultado heridas.

Entre los heridos habría trabajadores de una obra en la calle cercana y personas que se encontraban en el vestíbulo del edificio donde se encuentra el gimnasio. Una de las que se encontraba dentro de las instalaciones describió que "estaba en la cinta de correr del Vida y oigo un fuerte golpe, y pienso que es como si una pelota hubiera explotado o un cuadro se hubiera caído al suelo", dijo a medios, que añadió haber visto a una de las víctimas en el suelo.

Decenas de vehículos policiales, bomberos y coches blindados se desplazaron hasta la zona, donde se han acordonado varias calles y se ha desplegado una fuerte presencia de agentes armados, según ha podido constatar EFE.