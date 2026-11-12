Al menos dos muertos y 12 heridos por el derrumbe de un edificio de tres plantas en Nueva York

Tragedia en Nueva York donde un edificio de tres plantas se derrumbó provocando la muerte de dos personas y dejando a 12 heridos. Al menos uno de esos heridos sigue atrapado entre los escombros, según informó un oficial del Cuerpo de Bomberos al medio CNN. Los equipos de rescate siguen trabajando para localizar a posibles desaparecidos.

Zohran Mamdani, el alcalde de la ciudad, se ha mostrado "desconsolado" por la tragedia y deseó un "rápida y completa" recuperación a los heridos. Por su parte, la comisionada de Bomberos, Lillian Bonsignore informó de que 2 personas murieron y de que entre los heridos 4 estaban en estado crítico.

Esta desgracia se produce una semana después de que también en Brooklyn se registrase un suceso parecido cuando seis personas murieron y otras nueve resultaron heridas en un aparatoso incendio que afectó a una vivienda de tres plantas en el barrio de Sunset Park.

Por el momento se desconocen los motivos que pudieron desencadenar el derrumbe del edificio. Este inmueble estaba situado junto a una zona de obras en el distrito de Brooklyn y se vino abajo alrededor de las 16:00 hora local (21:00 GMT) con varios residentes en su interior. Entre los heridos cuatro se encuentran en estado grave. Las imágenes publicadas en redes sociales por los bomberos muestran una gran pila de escombros que los equipos de emergencias intentan retirar con la ayuda de excavadoras.

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