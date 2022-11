Las elecciones convierten a Ron DeSantis en el principal rival de Trump

No se han cumplido las expectativas de los republicanos y eso, en cierto modo, se traduce en una victoria amarga para Donald Trump. Pero hay un republicano que sale reforzado como el "gran vencedor" de estas elecciones de medio término en Estados Unidos: Ron de Santis.

Algunos se refieren a él como "el Donald Trump con cerebro", otros como un Donald Trump 2.0 y son muchos los que auguran que podría recuperar nuevamente la Casa Blanca para los republicanos en 2024. Pero para ello primero deberá superar al propio Trump.

"Acabo de comenzar la pelea"

Tras la reelección, DeSantis dijo a sus partidarios en Tampa que acababa de "comenzar a pelear". También llamó la atención su puesta en escena: junto a su familia y muy cercano con su mujer a la que alabó como madre y por haber superado un cáncer.

DeSantis es conocido por defender opiniones muy firmes en temas controvertidos como el género, la enseñanza de temas raciales en las escuelas y el aborto. Saltó a la palestra nacional por su fuerte oposición a los controles impuestos durante la pandemia del coronavirus. El político, comenzó su carrera en 2012 como representante ante el Congreso y ya ha logrado consolidar al estado sureño como el segundo bastión republicano más poblado en EE.UU.

Las amenazas de Donald Trump

El aumento de su popularidad no está gustando a Donald Trump. DeSantis ha sido el único candidato al que el expresidente no ha felicitado en su discurso tras las elecciones. Le ha advertido de que no se postule a la presidencia en 2024 y ha amenazado con revelar información sobre él si lo hace. En concreto, Trump aseguró que diría a los periodistas "cosas" sobre el gobernador de Florida "que no serán muy halagadoras".

DeSantis se ha convertido en el rival más poderoso de Trump en los círculos republicanos y gobierna su estado con políticas derechistas muy populares entre la base trumpista del partido. Sus votantes le ven como el próximo presidente de los Estados Unidos.