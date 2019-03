Egipto recibe como un héroe al ejecutivo de Google impulsor de la revolución

Entre vítores y aplausos, Wael Ghonim, fue recibido en la plaza de Tahir tras ser liberado después de 12 días en la cárcel. Este ejecutivo de Google e impulsor de la revolución por la democracia en su país, fue arrestado por expresar en su twitter su ansia por un cambio en Egipto. "Los que han muerto, mis hermanos, los que se han sacrificado, ellos son los auténticos héroes. Mientras permanezcáis aquí, vosotros sois los héroes", ha afirmado.

Convertido en la imagen de la revolución, Ghonim ha ofrecido esta entrevista en la televisión cariota visiblemente afectado "sobre todo lamento mi estancia en la cárcel por no haber podido estar con la gente durante los enfrentamientos", ha declarado. Aunque el momento más emotivo llega cuando la presentadora le muestra fotos de algunos de los que han muerto durante las revueltas. Wael no puede contener las lágrimas y abandona el plató. "Todos los que han perdido a sus hijos tienen que saber que no es su culpa, es culpa del poder, no puedo seguir", sentencia.

En la calle, el anuncio de una transición política no es suficiente. Las protestas se han reavivado y para algunos, esta situación es una estrategia de Mubarak para conseguir tiempo. Hoy, un nuevo comité comenzará a estudiar las reformas necesarias de la Constitución del país.