EEUU recuerda con emoción a las víctimas de las Torres Gemelas doce años después

La ceremonia en recuerdo de las casi 3.000 víctimas mortales de los atentados terroristas cometidos en EEUU el 11 de septiembre de 2001 comenzó en el Memorial de Nueva York con el himno nacional, interpretado por el coro de Brooklyn.

Después se guardó un primer minuto de silencio para recordar, en este duodécimo aniversario, el momento exacto del impacto del primer avión contra la Torre Norte del World Trade Center, seguido por una melodía interpretada por una banda de gaiteros.

Inmediatamente comenzó la lectura de los nombres de las 2.983 víctimas de los cuatro atentados perpetrados con aviones secuestrados -dos contra las Torres Gemelas, otro contra el Pentágono y uno más que se estrelló en Pensilvania cuando se dirigía hacia Washington-, así como en el atentado de 1993.

250 familiares de las víctimas, reunidos por parejas, fueron subiendo a un estrado para proceder a la lectura de los nombres de los fallecidos y de sus propios seres queridos, a quienes, en muchas ocasiones, dedicaron emocionados palabras de recuerdo.

"Tu presencia, tanto como la de nuestros héroes, por siempre estará en nuestras almas y nuestros corazones, te queremos Marlyn", dijo en español Dhido Cano tras pronunciar el nombre de su sobrina, Marlyn Del Carmen García, asesinada a los 21 años en aquellos atentados.

La lectura fue interrumpida de nuevo a las 9.03 para guardar otro minuto de silencio en el momento en el que hace doce años se estrelló el segundo avión contra la Torre Sur del WTC, y una tercera vez a las 9.37, la hora exacta en la que se estrelló el vuelo 77 contra el Pentágono.

Después tuvieron lugar otras tres pausas para conmemorar la hora exacta en la que se estrelló el vuelo 93 en un remoto prado de Pensilvania, y también para recordar el momento en que se desplomaron las dos Torres Gemelas.

La ceremonia, a la que asisten el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y el de Nueva Jersey, Chris Christie, se prolongará aproximadamente hasta el mediodía y finalizará también de la mano del coro de Brooklyn, que entonará "You Raise Me Up".