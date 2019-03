Duvalier asume la responsabilidad por los crímenes de su dictadura

Baby Doc, insiste en que ha regresado a Haití, después de 25 años de exilio, para ayudar en la reconstrucción después del terremoto. En una rueda de prensa multitudinaria, en la que no ha admitido preguntas, Duvalier ha admitido que es consciente de que al volver al país corre el riesgo de ser detenido y procesado. Aún así, no ha querido pedir perdón a los que fallecieron durante su régimen y a sus familias.

El ex dictador haitiano Jean Claude Duvalier ha aceptado su responsabilidad por todas las víctimas que dejó su Gobierno durante los 15 años que estuvo al frente del país en la primera rueda de prensa que concede tras su regreso al país, después de 25 años de exilio en Francia. En ella ha llamado a la reconciliación nacional para conseguir la restauración de la nación después del terremoto que asoló el territorio en 2010.

Duvalier, también conocido como 'Baby Doc', ha leido un comunicado a los medios internacionales desde su mansión, y ha manifestado que su regreso al país se debe a que quiere mostrar su solidaridad con los familiares de las víctimas y los afectados por el seísmo.

Asimismo, ha mostrado su alegría por el hecho de que los jóvenes qusieran conocerle, según informa el canal de televisión panamericano TeleSur. "Me ha impresionado favorablemente la bienvenida que he recibido durante esta visita, especialmente de la multitud de jóvenes que no me conocen", ha señalado.

Tras la lectura del comunicado, Duvalier se ha retirado sin aceptar preguntas y han sido sus abogados los que han señalado a los medios de comunicación que 'Baby Doc' está actualmente bajo la custodia de la justicia y que no saldrá del país, ya que planea vivir en la isla.

Después de 25 años de exilio en Francia, Duvalier llegó por sorpresa a la capital haitiana el pasado lunes. Su vuelta se enmarca en la polémica desatada por los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el pasado 28 de noviembre, ya que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha denunciado, a través de un informe, la existencia de irregularidades significativas en el recuento de los votos.

Asimismo, este pasado miércoles cuatro ciudadanos haitianos, entre ellos la antigua portavoz de la ONU Michele Montas, presentaron denuncias penales contra él acusándole de crímenes contra la humanidad, entre ellos delitos de tortura



Duvalier accedió al poder en 1971, con tan solo 19 años, tras la muerte de su padre, el también dictador Francois Duvalier --conocido como 'Papá Doc'-- y se mantuvo en el cargo hasta 1986, cuando la retirada del apoyo económico de Estados Unidos y un golpe de Estado del Ejército propiciaron su derrocamiento.



Su mandato se caracterizó por la fuerte represión a la oposición, ejercida por 'los leopardos', un cuerpo militar de élite que sucedió a los 'tonton macoutes' utilizados por su padre con el mismo fin. Se calcula que durante su gestión, al menos unos 100.000 haitianos huyeron del país.

En 2005, Duvalier regresó a Haití para anunciar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2006, que ganó René Préval. Un año más tarde, en 2007, el ex dirigente grabó un discurso en francés en el que pidió perdón al pueblo haitiano por las atrocidades cometidas