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Dos muertos y cuatro heridos en un tiroteo durante un festival en Toronto, Canadá

El suceso tuvo lugar durante un festival muy conocido en la ciudad, aún no se ha detenido al responsable, que se encuentra huido, la policía continúa investigando los hechos.

Policía Canadá

Policía Canadá Europa Press

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Juan Vivancos
Publicado:

Dos personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas por arma de fuego tras un tiroteo durante un festival en Toronto, Canadá.

Este sábado se celebraba en la ciudad canadiense el conocido festival 'Salsa on St Clair', un evento dedicado a la música y los bailes latinos, donde miles de personas, en su mayoría hispanoamericanos, se concentraban dispuestas a disfrutar de una jornada llena de bailes, canciones y buen ambiente.

Lo que iba a ser un día de fiesta, se tiñó de negro al registrarse un intercambio de disparos que se cobró la vida de dos personas e hirió a otras dos. Por el momento las autoridades policiales no han encontrado al responsable, que continúa prófugo.

Ocurrió en torno a las 20:00

El atroz suceso tuvo lugar a las 20:12, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso de la presencia de un tirador en la avenida de St. Clair de Toronto. Al llegar decretaron el terrible desenlace.

Los agentes en un principio alertaron a los ciudadanos que no se acercaran al lugar del incidente debido al amplio operativo policial desplegado. Más tarde aseguraron que la zona estaba bajo control, aunque advirtieron que no se había detenido a ningún sospechoso.

El primer ministro lo lamenta

Doug Ford, el primer ministro de Ontario, provincia donde se encuentra Toronto, ha indicado en rus redes sociales su profunda tristeza por lo ocurrido: "Estoy devastado por la violencia sin sentido ocurrida en el festival Salsa on St. Clair, que se ha cobrado dos vidas y ha dejado heridos", "Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y todos los afectados"

Precedentes cercanos en el país

El incidente se produce poco después de otro tiroteo en Montreal a finales del mes pasado, donde dos personas, entre ellas un agente de policía, fueron asesinadas por un agresor que posteriormente fue abatido por las fuerzas del orden.

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