La disputa por la custodia de un bebé estaría detrás del tiroteo que deja seis muertos en Alemania

Según ha informado la Dirección de Policía de Lüneburg, cinco de las víctimas murieron en el lugar del ataque, mientras que una sexta falleció posteriormente en el hospital. Todas eran adultas y trabajaban en el centro de atención para menores donde ocurrió el tiroteo.

Las primeras investigaciones apuntan a que el ataque estaría relacionado con una disputa por la custodia de una bebé de tres meses. La directora de la comisaría de Lüneburg, Kathrin Schuol, explicó que el presunto autor tenía prevista una reunión con varios trabajadores sociales para abordar ese asunto. La menor y su madre se encontraban en las instalaciones, aunque ninguna resultó herida.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y trabajan con la hipótesis de una "tragedia familiar", según fuentes policiales citadas por la agencia AFP. Además del principal sospechoso, otras dos personas permanecen detenidas mientras se esclarecen las circunstancias del suceso.

Amplio dispositivo tras el tiroteo

El tiroteo desencadenó un amplio dispositivo policial en la calle Dankerstrasse de Stade. A través de su canal oficial de WhatsApp, la Policía pidió a los ciudadanos que abandonaran la zona y evitaran acercarse al lugar "por su propia seguridad", además de seguir las indicaciones de los agentes desplegados. Asimismo, solicitaron a los ciudadanos que no difundieran rumores ni información no confirmada mientras avanzaban las investigaciones.

Inicialmente, varios medios alemanes, entre ellos la cadena pública regional NDR y el digital T-Online, informaron de cinco fallecidos. Sin embargo, horas después la Policía confirmó la muerte de una sexta víctima en el hospital, elevando el balance a seis.

Aunque este tipo de ataques son poco frecuentes en Alemania, el país ha registrado en los últimos años varios episodios, como los tiroteos de Hamburgo en 2023 y Múnich en 2016. La investigación continúa para aclarar el desarrollo de los hechos y determinar las responsabilidades de todas las personas implicadas.

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