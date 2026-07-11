El reencuentro entre el príncipe Harry y el rey Carlos III junto a Meghan Markle y sus hijos tras cuatro años sin verse

Han tenido que pasar cuatro años, para que se diera el esperado reencuentro del príncipe Harry junto a su padre, el rey Carlos III y Camilla junto a Meghan Markle. Una de las cosas más especiales ha sido que el monarca se ha reencontrado con sus nietos, Archie y Lilibet.

La reunión entre el rey Carlos y el príncipe Harry se ha mantenido en privado, según han hecho saber desde Buckingham Palace, para evitar rumores, desde Palacio han hablado a través de la BBC para informar de este "evento familiar privado".

Lo poco que se sabe del encuentro ha sido que ha tenido lugar en Highgrove House, la casa de campo que el rey Carlos tiene en todo el centro de Cotswolds. De esta manera, el monarca ha cumplido uno de sus grandes deseos, siempre ha lamentado tener a dos de sus nietos viviendo a miles de kilómetros de distancia. Incluso solo había visto a Lilibet en una ocasión en 2022 cuando la niña tenía apenas un año.

Fuentes cercana al monarca habían contado a 'The Mirror' que "el rey no desaprovecharía la oportunidad de pasar tiempo con sus nietos, y si hay alguna manera de hacerlo, lo hará".

Ha sido un encuentro muy íntimo y privado

Lo que se desconoce es el contenido de las conversaciones entre el rey Carlos III, Camilla y los duques de Sussex, por el momento, prefieren que eso quede en la intimidad. Tanto es así que el monarca habría decidido que no se publicara ninguna imagen al respecto porque prefieren llevarlo en privado.

Con este encuentro, ha quedado claro de que el príncipe no pudiera dormir en Buckingham Palace no ha sido un impedimento para reunirse. En su momento, el rey le ofreció dormir en la residencia oficial, pero cuando Harry accedió ya era demasiado tarde para prepararlo todo. Por lo que se tuvo que buscar otro lugar en el que alojarse.

Una de las cosas que más preocupaban a los duques de Sussex de viajar a Reino Unido con su familia era no contar con la seguridad suficiente para su mayor tranquilidad. Esto fue una de las causas que hizo que Meghan no quisiera viajar a Inglaterra, sin embargo, días después, ocurrió este reencuentro entre padre e hijo.

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