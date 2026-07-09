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El polémico regalo de Erdogan al resto de líderes asistentes a la cumbre de la OTAN: un revólver personalizado

El arma contaba con el nombre de cada asistente grabado en el cañón y contenía seis balas.

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El presidente turco Erdogan obsequia con un revólver a los asistentes de la cumbre de la OTAN en Ankara | Antena 3 Noticias

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Pepe Ribas
Publicado:

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan ha ofrecido como regalo a los jefes de estado asistentes a la cumbre de la OTAN en Ankara un revólver con sus nombres grabados en el cañón del arma y seis balas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reunieron con el presidente turco en los márgenes de la OTAN y agradecieron en un mensaje conjunto en redes sociales "la cálida bienvenida en Ankara" e insistieron en que la Unión Europea (UE) y Turquía "son socios estratégicos, y estamos comprometidos a reforzar nuestra relación".

Costa y Von der Leyen retirarán el arma

Ursula Von der Leyen, por su parte ha decidido retirar el arma del servicio y donarla a un museo militar: "El arma se transportará y almacenará de forma segura. Una vez retirada del servicio, la presidenta tiene la intención de donarla a un museo militar", declaró a EFE la portavoz del Ejecutivo europeo, Paula Pinho, este jueves. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, tomó una decisión con respecto al arma regalada por el presidente Erdogan: "Se están siguiendo los procedimientos belgas para traerla de vuelta a Bélgica, el arma se retirará del servicio y se almacenará de acuerdo con los requisitos de seguridad de la Secretaría General del Consejo", aseguran fuentes comunitarias.

Turquía, un gran aliado para la UE

Los principales mandatarios han querido agradecer también la gran labor de ayuda de Turquía a la UE: "Turquía ha sido un socio importante a la hora de abordar las crisis en Oriente Medio y de apoyar los esfuerzos por lograr una paz justa y duradera en Ucrania". No han querido olvidarse tampoco de Chipre instando a "aprovechar este nuevo impulso para avanzar hacia una solución de la cuestión de Chipre a través del proceso liderado por la ONU".

Nuevas partidas destinadas a defensa

Durante la semana, los líderes de la OTAN se reunieron en la capital turca desde donde anunciaron nuevos contratos con la industria de defensa por más de 50.000 millones de dólares, en un encuentro marcado por los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los aliados.

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