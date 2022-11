Trump no descarta emprender acciones militares contra Corea del Norte

El presidente estadounidense, Donald Trump, dejó abierta la puerta a una acción militar en Corea del Norte tras las continuas provocaciones de Pyongyang, aunque insistió en su preferencia por una solución diplomática y en el papel clave de China para rebajar las tensiones.

"Si Kim Jong-un prepara una prueba nuclear, no estaré feliz. Y no creo que el presidente chino, que es un hombre muy respetado, esté feliz tampoco", afirmó Trump en una entrevista en el programa "Face the Nation" de la cadena CBS.

Acerca de la posibilidad de que EEUU recurra a una solución militar ante las acciones del régimen comunista norcoreano afirmó: "No lo sé, ya veremos".