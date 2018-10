Insólito murmullo y risas en la ONU después de que Trump iniciara su discurso afirmando que ha logrado ya "más que casi cualquier administración en la historia de EEUU"

REFERENCIAS A VENEZUELA E IRÁN

Se trata de un hecho insólito el ocurrido al comienzo de la intervención de Donald Trump en la Asamblea General de Naciones Unidas. Poco después de empezar su discurso, el presidente de Estados Unidos afirmó que su administración ha logrado en menos de dos años "más que casi cualquier administración en la historia" de su país". La afirmación provocó varios segundos de intenso murmullo en la sala que interrumpió las palabras de Trump y le hizo que asegura: "No es la reacción que me esperaba, pero bueno, no pasa nada".