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La AfD podría gobernar un estado federal alemán por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial

El candidato del partido ultraderechista AfD, Ulrich Siegmund, se consolida en las encuestas como el favorito a ganar.

El candidato ultraderechista

La AfD podría gobernar un estado federal alemán por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial | Reuters

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Pepe Ribas
Publicado:

Este domingo 6 de septiembre se celebran en Alemania las elecciones en Sajonia-Anhalt. El candidato del partido ultraderechista AfD, Ulrich Siegmund, se consolida en las encuestas como el favorito a ganar. Los estudios electorales le sitúan a la cabeza con un 41-42% de los votos frente al aproximadamente 22-23% de la CDU.

Solo quiere gobernar en solitario

Lo que no se puede asegurar es que vaya a gobernar. Aunque su formación política ganara los comicios, necesita una mayoría parlamentaria para elegir a Siegmund como primer ministro regional, y el candidato ha dicho que solo quiere gobernar si puede hacerlo en solitario, y es algo que podría suceder, ya que su partido aspira a lograr la mayoría absoluta.

Un hecho histórico

Si finalmente lo consiguiera, sí sería un hecho histórico: sería la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que la AfD gobierna un estado federado alemán. La dificultad es que los principales partidos han descartado coaliciones con la AfD. Recordemos que la formación política ya ganó en Turingia las elecciones de 2024, aunque no pudo formar gobierno. Una victoria en Sajonia-Anhalt supondría romper por primera vez ese bloqueo institucional y demostrar que la AfD puede pasar de ser una fuerza de oposición a dirigir un gobierno.

Los indecisos decidirán las elecciones

La clave de que el partido de extrema derecha no llegue al poder está de la mano del 20% de indecisos que a falta de dos días para las elecciones regionales, no tienen claro a quién votarán, algo que puede decantar la balanza para la formación conservadora CDU o, por el contrario, darle el primer gobierno en solitario a la formación ultraderechista.

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