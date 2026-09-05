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GUERRA HÍBRIDA

Los agentes desechables rusos desafían a la OTAN con sabotajes en Europa

Alemania investiga un nuevo ataque incendiario en Múnich mientras Berlín atribuye a Moscú el intento de atentado con drones contra el aeropuerto de Leipzig

Los agentes desechables rusos desafían a la OTAN con sabotajes en Europa

Los agentes desechables rusos desafían a la OTAN con sabotajes en Europa

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Joel Picó Lapeña
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La guerra entre Rusia y Occidente se libra también lejos del frente de Ucrania. Europa se encuentra en alerta ante una creciente sucesión de operaciones de sabotaje, ataques incendiarios, drones, ciberataques y acciones de espionaje que los gobiernos europeos relacionan cada vez con mayor frecuencia con Moscú. Una estrategia que busca golpear infraestructuras y objetivos estratégicos sin recurrir a una confrontación militar directa y que las autoridades definen como guerra híbrida.

Uno de los elementos que más preocupa a los servicios de inteligencia es el reclutamiento de los llamados agentes desechables. Se trata de personas captadas, en muchos casos, a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería y a cambio de dinero, incluso mediante criptomonedas. Reciben instrucciones para realizar acciones concretas, como provocar un incendio, fotografiar una instalación, colocar un artefacto o sabotear una infraestructura.

¿Cuál es el perfil de los agentes desechables?

Personas reclutadas a través de internet, muchas veces sin experiencia militar y sin saber siquiera para quién trabajan. Reciben una cantidad de dinero a cambio de una misión concreta como provocar un incendio, colocar un artefacto, fotografiar una instalación o atacar una infraestructura. Después desaparecen. Y para los organizadores, también. No hay rastro.

Alemania señala a Rusia

Alemania se ha convertido en uno de los principales escenarios de esta nueva amenaza. Al incendio investigado en las inmediaciones de una empresa de defensa en Múnich se suman dos intentos de sabotaje contra la red eléctrica registrados en apenas 24 horas. Las autoridades mantienen abiertas diferentes hipótesis y no descartan que detrás de algunos de estos episodios puedan estar actores extranjeros.

A ello se añade el caso del aeropuerto de Leipzig, donde Berlín ha acusado formalmente a Rusia de estar detrás de un intento de ataque con drones contra un avión de carga ucraniano. El episodio provocó nuevas peticiones de los aliados europeos para endurecer las sanciones contra Moscú y elevó todavía más la preocupación por la seguridad de las infraestructuras críticas.

Desafío a la OTAN

El patrón se repite en distintos puntos del continente con acciones aparentemente aisladas que, analizadas conjuntamente, dibujan una estrategia destinada a generar inestabilidad, obtener información y poner a prueba la capacidad de respuesta de los países europeos. Para la OTAN, el desafío está precisamente en responder a estas operaciones sin que una escalada encubierta termine convirtiéndose en un enfrentamiento abierto con Rusia.

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