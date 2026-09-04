El juicio de Lindsay Clancy queda al borde de la nulidad tras el bloqueo del jurado

El proceso contra Lindsay Clancy, la enfermera acusada de matar a sus tres hijos en enero de 2023, se encuentra en una situación crítica después de que el jurado no haya conseguido alcanzar un veredicto tras seis semanas de juicio.

El caso, que ha despertado una enorme atención pública y ha sido seguido en directo por numerosos espectadores, podría terminar en un juicio nulo si los doce miembros del jurado mantienen sus posiciones enfrentadas.

El juez William F. Sullivan anunció que se disponía a declarar la nulidad del proceso "ante la falta de acuerdo". Sin embargo, cuando el jurado se dirigía a la sala para formalizar la decisión, el abogado defensor de Cancly, Kevin Reddington, intervino a última hora, consiguiendo aplazar durante una hora la resolución.

La defensa ha solicitado además una medida de emergencia, ante una instancia superior para intentar evitar que el procedimiento quedara anulado. Se trata de una maniobra poco habitual, que añada aún más incertidumbre al desenlace de un caso que ha estado marcado por la expectación desde su inicio.

El jurado, que está compuesto por nueve mujeres y tres hombres, después de semanas de declaraciones, pruebas y deliberaciones, su incapacidad para alcanzar una decisión amenaza ahora con obligar a repetir el juicio desde el principio.

La situación deja el futuro del proceso en manos de las próximas decisiones judiciales, mientras la defensa intenta agotar las vías disponibles para impedir que el caso termine con una declaración de juicio nulo.

El orden cronológico de los hechos

El comienzo de la historia se remonta al 24 de enero de 2023, cuando Patrick Clancy salió de casa para comprar medicina y cena. Cuando regresó, se encontró a su mujer gravemente herida y a sus tres hijos sin vida. Lindsay habría acabado con sus vidas, y posteriormente se habría lesionado con un cuchillo y tirado por la ventana de su casa.

La madre de los tres menores está acusada de tres cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus hijos de 5 y 3 años, y otro bebé de 8 meses. Las autoridades sostienen que los niños murieron estrangulados con bandas de ejercicio en la vivienda familiar de Duxbury el 24 de enero de 2023. Más tarde, Clancy se declaró no culpable por no estar plenamente en sus facultades mentales a la hora del asesinato. Su defensa sostiene que atravesaba una grave "crisis psiquiátrica", después del nacimiento de su tercer hijo.